Aterriza en Lidl la aspiradora limpiavidrios de mano low cost que deja la mampara de la ducha y las ventanas como recién compradas

Ya está instalado el otoño, el frío y la lluvia por lo que ahora la limpeiza de las ventanas puede resultar cada vez más difícil. Y con razón, ya que las inclemencias meteorológicas tienden a ensuciar los cristales.

Todo este ajetreo al abrir y cerrar las ventanas provoca claramente manchas en ellas. Es el caso, por ejemplo, de la pared de la bañera o del alicatado del cuarto de baño, que se llena de gotas después de una buena ducha. Así que si no quieres pasar todo el día con el trapo en la mano, tienes que saber que Lidl tiene el producto perfecto. De hecho, en su amplio y variado catálogo, la marca ha puesto a la venta un limpiador que le permitirá mantener sus ventanas siempre impecables. Con un mango telescópico extensible capaz de limpiar las ventanas más altas, este limpiacristales recargable limpia fácilmente las ventanas y los espejos de toda la casa. Y todo ello sin dejar rastro ni huellas dactilares. Un producto de aspiración eléctrica que permite obtener resultados impecables sin restos ni gotas de agua sucia que puedan afectar al resultado final.

Así, tus ventanas quedarán como nuevas gracias a este limpiador a la venta en Lidl que, sin duda, le facilitará la vida. Hay que decir que limpiar cristales no es una tarea fácil. Pero con el limpiador de la marca alemana, solo tendrá ganas de usarlo. Además, debes saber que cuenta con labios de goma muy flexibles y excelentes acabados lo que permite obtener un resultado profesional incluso en la pared de la ducha o en los azulejos del baño sin ningún esfuerzo. De hecho, no tendrás ninguna dificultad para realizar esta tarea.

El pack incluye un mango telescópico con doble boquilla de aspiración y un pulverizador. Este producto también tiene una autonomía de unos 40 minutos, el tiempo necesario para limpiar todas sus ventanas sin problemas. El tiempo de carga de este limpiador Lidl es de aproximadamente 3,5 horas y la capacidad del depósito de agua para aguas residuales es de aproximadamente 200 ml. Con un peso reducido de un kilo, es un producto que te facilitará la vida.

De hecho, los consumidores le han otorgado una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5 a este limpiador. Han escrito lo siguiente sobre él: "Comprado en rebajas a un precio sin competencia. El artículo viene completo con varios cabezales de aspiración. Y una extensión para llegar a las ventanas altas. Lo recomiendo sin dudarlo»" "Muy contento con este producto, he podido limpiar y dejar las ventanas como nuevas en poco tiempo. Fácil de usar. Me ha encantado utilizar este aparato. Muy recomendable". Disponible por 49,99 euros, es un producto que hace milagros. Se vende en la página web de la marca.