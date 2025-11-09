Colas en Lidl para hacerse con la mopa pulverizador de agua de mano que deja desde la mampara de la ducha al parabrisas del coche como nuevos
Ahora mismo tiene un descuento que la deja por menos de 10euros
En estos tiempos de inflación, las tiendas de descuento tienen más que nunca un papel que desempeñar para los presupuestos ajustados. Y las buenas noticias para su bolsillo no han terminado de hacerle sonreír. Con sus precios bajos y sus frecuentes promociones que permiten hacer la compra ahorrando, Lidl es la dirección a seguir para aumentar su poder adquisitivo. Si el suyo está un poco flojo en este comienzo de año, solo tiene que venir a la tienda.
Descubre por qué cada vez son más los clientes que acuden a esta cadena comercial. Porque ofrece una amplia variedad de productos que no tiene nada que envidiar a otras marcas de la gran distribución. Además, la empresa alemana garantiza que sus precios son más baratos.
Fruta y verdura fresca, productos ecológicos, artículos de temporada... En Lidl hay de todo para llenar el carrito y gastar el dinero de forma inteligente. La relación calidad-precio y la diversidad de productos son los puntos fuertes de esta cadena que triunfa en España. Otro factor que contribuye a su éxito son los artículos que ofrece para el hogar, el bricolaje o el ocio. Para que la experiencia de compra vaya más allá de la simple compra de alimentos, Lidl se diversifica. Ropa y accesorios, productos para el jardín o los animales, electrodomésticos, etc. Cada día, la cadena de descuento ofrece a sus clientes la oportunidad de encontrar lo que necesitan a través de un amplio catálogo de referencias.
La marca se dirige a aquellos que quieren experimentar la calidad, sin descuidar su presupuesto. Eso es precisamente lo que pueden encontrar en la sección de productos para el hogar de la marca. Si has decidido hacer una pequeña limpieza de otoño en tu casa, ve a equiparte a Lidl ty no dejes pasar este limpiacristales universal Wenko.
Diseñado para limpiar ventanas y espejos, tiene otras funciones. Este cepillo también puede limpiar las superficies alicatadas del cuarto de baño y otras superficies lisas. Su uso universal, incluido el cristal, permite utilizarlo en cualquier lugar.
También es la herramienta perfecta para limpiar el salpicadero de tu coche o el parabrisas interior del mismo. Versátil y eficaz, cuenta con una función 2 en 1. Con él, puedes pulverizar un producto doméstico y limpiar al mismo tiempo.
Usarlo es muy sencillo. Solo tienes que llenar su depósito de agua con unos 110 ml del producto que desee. A continuación, pulsa el gatillo para pulverizarlo sobre las superficies y limpia con su almohadilla de microfibra. El diseño ergonómico de este producto de Lidl ofrece un buen agarre para llegar a diferentes zonas.
Fabricado con materiales duraderos como acero inoxidable o plástico resistente, este producto garantiza una larga vida útil. Por último, su precio también le convencerá para comprarlo lo antes posible. Como suele ocurrir con Lidl, los precios del supermercado son más ventajosos que los de la competencia. Y este artículo no es una excepción. La marca le ofrece la posibilidad de encargarlo lo antes posible en su página web por 7,99 € en lugar de 19,99 €. Un descuento del 60 % que te alegrará el bolsillo.
