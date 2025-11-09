Colas en Lidl para hacerse con el zapatero colgante que deja el suelo totalmente despejado y limpio

Para prepararse adecuadamente para la llegada del frío , es necesario hacer una limpieza a fondo para poner la casa en orden. En primer lugar, hay que ocuparse del vestidor. Puedes empezar a guardar la ropa de para días más cálidos y sacar la de invierno y verano.

Para ordenar mejor la casa, hay que optimizar el espacio de almacenamiento. Por ejemplo, en la cocina, tira los envases y paquetes que ocupan espacio. Para el dormitorio, apuesta por cajas de almacenamiento para no perder nada. Y para el cuarto de baño, elige muebles con varias estanterías para guardar todos los productos que tiene por el lavabo.

Como habrás comprendido, es necesario decir adiós a lo superfluo para quedarse solo con lo esencial. Aunque no sea fácil, hay que aprender a deshacerse de todo lo que no se necesita. Para los armarios, elige cajas herméticas que se puedan apilar fácilmente.

Pero si hay algo que puede resultar difícil de guardar, sin duda son los zapatos, sobre todo si no tienes espacio para comprar un zapatero y colocarlo en la entrada. No te preocupes, hay otras soluciones! Lidl acaba de presentar una que promete ser muy práctica.

El supermercado acaba de sacar a la venta un armario para zapatos que se fija directamente a la puerta o a una pared con clavos. Así se gana espacio y cuando entres en casa, ya no te molestarán todos los zapatos tirados por el pasillo. Es un accesorio que te ayuda a optimizar el espacio en el armario y a encontrar sitio para el nuevo par que acabas de comprar.

Esta estantería colgante de Lidl lo tiene todo. De color azul o blanco, se fija a cualquier puerta de la casa. De este modo, la convierte en una caja de almacenamiento donde puedes guardar todas tus cosas. Es un modelo fabricado con plástico muy resistente. Se trata de un material inoxidable e impermeable que no se estropeará al entrar en contacto con zapatos mojados.

Si ya tienes un mueble para zapatos, también puedes utilizarlo para guardar los artículos de aseo que se acumulan en los cajones del cuarto de baño.

Una vez más, Lidl ha dado en el clavo con esta práctica solución que cuenta con ganchos específicos. Se insertan en los marcos de las puertas o en los estantes del armario por lo no es necesario taladrar la puerta. En total, hay tres cajones de almacenamiento vertical.