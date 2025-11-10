Adiós a la freidora de aire, aterriza en Lidl el pequeño electrodoméstico con el que podrás hacer todas las comidas

Parece que hay una fiebre con las freidoras de aire. Sin embargo, aunque tiene muchas ventajas, es verdad que con la freidora de aire no se pueden hacer todas las comidas, algo que sí ocurre con este pequeño electrodoméstico que acaba de aterrizar en Lidl y que te hará decir adiós a la freidora de aire.

Se trata de una olla exprés eléctrica de 1.000 watios que es la solución todo en uno para una cocción rápida y eficiente.

Olla express eléctrica. / Lidl

Y es que tiene un sinfín de funciones como cocción rápida, cocción al vapor, cocción de arroz, cocción suave, saltear/dorar, mantener caliente o para preparar yogur. Además, es de fácil manejo mediante elemento de control táctil con pantalla LED, indicador de presión y modo.

Tiene un total de 16 programas de cocción preestablecidos y función de temporizador para programar las comidas. Asimismo, y gracias a los niveles de alta y baja presión, se conservan los nutrientes importantes.

La olla, además, tiene una gran capacidad de 5,7 litros.

Precio

Y qué decir de su precio. Esta olla express eléctrica que venden en Lidl tiene un precio de venta recomendado de 59,99 euros, pero se vende a 57,99 euros, consiguiendo así el precio más barato.