Adiós al frío, aterriza en Action el accesorio indispensable para el invierno a un precio de risa
Hay que equiparse para las bajas temperaturas
Cada vez está más cerca el invierno y hay que equiparse para las bajas temperaturas. Por eso en Action quieren que digamos adiós al frío con el accesorio indispensable para la temporada que además está a precio de risa.
Y es que siempre deberíamos tener un buen par de guantes para proteger nuestras manos del frío. Y en Action cuentan con los guantes Thermolate que, como aseguran, están elaborados en acrílico y garantizan "unas manos calientes en los días fríos".
Los guantes están disponibles en las tallas S y M, son de color negro y unisex. Además, pueden lavarse a máquina hasta 40 grados y no necesitan ser planchados. Tampoco se puede usar la secadora para secarlos.
Promoción semanal
Estos guantes que puedes adquirir en Action tienen un precio de venta recomendado de 2,99 euros, pero ahora están incluídos en la promoción semanal de Action, que se alarga hasta el día 11 de noviembre e incluye otra serie de artículos igual de interesantes que estos guantes. En este caso, los guantes tienen un descuento del 33 por ciento, con lo que puedes hacerte con ellos por solo 1,99 euros.
