Aterriza en Lidl el pequeño electrodoméstico que revolucionará tu cocina con un descuento del 50 por ciento

Aprovechar la fruta de temporada es una buena opción cuando queremos ahorrar, pero claro, qué hacemos con tanta fruta. Pues acaba de aterrizar en Lidl el pequeño electrodoméstico que revolucionará tu cocina y con un descuento del 50 por ciento.

Se trata de una conservadora digital de 1.800 watios que permite escaldar y conservar mermelada, fruta y verdura. Además, tiene pantalla digital y control electrónico, todo en una carcasa esmaltada y asas con aislamiento térmico.

Conservadora. / Lidl

Con esta conservadora digital que venden en Lidl podrás cocer y conservar mermelada, fruta y verdura. También te servirá para calentar y mantener calientes bebidas, guisos, sopas y otros platos.

Tiene una gran capacidad y potencia porque puedes colocar hasta 14 frascos de conserva en 2 niveles, además, incluye rejilla para frascos. También tiene un grifo integrado para bebidas que puedes preparar como el ponche.

Su caldera es de gran capacidad, unos 27 litros aproximadamente, y su temperatura es regulable de 30 a 100 °C en pasos de 1 °C. También es regulable su tiempo de 1 a 120 minutos en pasos de 1 minuto. Asimismo, tiene protección contra sobrecalentamiento y señal acústica al alcanzar la temperatura objetivo o al finalizar el tiempo de cocción programado.

Precio de venta recomendado

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta conservadora digiral tiene un precio de venta recomendado de 99,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 50 por ciento, la mitad, con lo que se queda en 49,99 euros.