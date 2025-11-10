Colas en Lidl para hacerse con este procesador de alimentos low cost con un precio insuperable

Si te encanta cocinar, tener un procesador de alimentos es algo indispensable en la cocina. Sin embargo, este pequeño electrodoméstico suele tener un precio bastante alto. Afortunadamente, Lidl tiene el procesador de alimentos low cost con un precio insuperable, seguro que se formarán colas en el supermercado para hacerse con uno de estos.

Se trata de un procesador de alimentos de 600 watios con una cuchilla de acero que es ideal para mezclar, rallar, raspar, cortar, batir, montar y amasar.

Procesador de alimentos. / Lidl

Además, puedes elegir entre dos modelos distintos, en color plateado y en rosa, el que mejor te vaya con la decoración de la cocina. Tiene cuatro niveles de potencia, también amasa y bate masas muy compactas.

Tiene un bol desmontable con tapa antisalpicaduras y gran abertura de llenado. Asimismo, cuenta con varillas amasadoras y varillas mezcladoras de acero inoxidable.

Su bol tiene una capacidad de aproximadamente 3,8 litros, mientras que el vaso es de aproximadamente un litro.

Precio muy competitivo

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este procesador de alimentos que venden en Lidl tiene un precio de venta recomendado de 44,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 50 por ciento, es decir, la mitad, con lo que se queda en 22,49 euros, todo un chollo, y mucho más barato que otros procesadores de alimentos que se venden en el mercado.