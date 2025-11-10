Colas en Lidl para hacerse con el radiador en forma de lámpara de techo para cualquier habitación rápido (y mantiene el calor)

Con la llegada del frío , Lidl se esfuerza al máximo para que disfrutes de esta estación. La empresa alemana no solo va a triunfar en el sector alimentario. Lidl también tiene artículos imprescindibles para el hogar.

Hace años que la marca diversifica su oferta. Material de bricolaje, decoración, electrodomésticos... Lidl compite ahora con las grandes cadenas de supermercados, como Carrefour o Leclerc. Por ello, en ella encontrará los mejores artículos para pasar un invierno calentito. La próxima temporada habrá que abrigarse bien, ya que las temperaturas bajarán.

Para hacer frente al frío, Lidl le propone comprar esta manta eléctrica por menos de 20 euros. Sin embargo, este artículo sigue siendo un sistema de calefacción individual. Para calentar un espacio más grande, opte por este calefactor de techo. Se trata de un aparato de 2000 W con 3 niveles de temperatura: 800 W / 1200 W / 2000 W.

Gracias a su radiación infrarroja, este calefactor vendido en Lidl alcanza rápidamente la temperatura deseada. Llega rápidamente a su potencia máxima gracias a su resistencia halógena.

Para mayor seguridad, cuenta con protección contra el sobrecalentamiento. Este modelo solo debe utilizarse en exteriores protegidos. Por lo tanto, puede instalarlo en su balcón o terraza. Será perfecto para que pueda tomar el aire al aire libre sin que le castañeen los dientes.

Por último, su precio en Lidl es una agradable sorpresa. La cadena de descuento lo ha rebajado de 79,99 euros a 69,99, lo que supone un descuento del 12 %. Es una ganga que no te puedes perder en Lidl para prepararte bien para la próxima temporada.