Lidl adelanta la Navidad con este complemento imprescindible para tu hogar

Se trata de un producto muy demandado y quedan pocas unidades

Lidl adelanta la Navidad con este complemento imprescindible para tu hogar / Lidl

Benito Domínguez

Parece que Lidl quiere adelantar la Navidad y por eso ha puesto a la venta un complemento imprescindible para tu hogar. Un producto que además es muy demandado y del que quedan muy pocas unidades.

Se trata de un árbol artificial de Navidad de 180 centímetros con el que transformarás tu hogar en un festivo país de las maravillas invernal. Este árbol detalladamente replicado con un follaje particularmente denso crea una auténtica atmósfera navideña, sin agujas.

Árbol de Navidad. / Lidl

Y es que gracias a las ramas flexiblemente moldeables, puedes diseñar el árbol individualmente y darle un carácter natural. El montaje sencillo y sin herramientas y el almacenamiento que ahorra espacio lo convierten en la opción ideal para la temporada navideña.

Además, te durará muchos años, porque es muy fácil de cuidar y, por tanto, reutilizable.

El árbol artifical de Navidad de Lidl está formado por tres partes plegables que garantizan un montaje sencillo y sin herramientas. Además, incluye un soporte de metal robusto con tapas protectoras que no dañará tu suelo.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este árbol artificial de Navidad que venden en Lidl puede ser tuyo por solo 21,99 euros.

