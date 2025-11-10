Novedad dulce en el Lidl: roscones de Reyes de pistacho y de galleta Lotus por solo 8,99 euros y por tiempo limitado

Prepárate que llega al Lidl una novedad dulce e increíble. Roscones de Reyes de pistacho y de galleta Lotus por solo 8,99 euros y por tiempo limitado. Este postre típico de la Navidad llegará a las tiendas de toda España el próximo 21 de noviembre y estarán disponibles solo tres días. Así que habrá que correr para hacerse con uno (o varios) de ellos.

Según recoge la página web del Lidl, los roscones tienen un peso de 500 gramos y han sido elaborados por la marca La Cestera. Las dos versiones llevan el pistacho y y la galleta Lotus tanto por dentro, en forma de relleno, como por fuera en versión crema. Los roscones también son decorados con trozos de pistacho y de la famosa galleta.

Se trata de una nueva versión del roscón de Reyes de toda la vida, una especie de bollo suizo relleno de nata. En muchas pastelerías también se hace de hojaldre y almendra por dentro. En cualquiera de sus versiones, este postre está exquisito, y aunque es típico de estas fiestas, cada vez se adelanta y se alarga más su consumo. Prueba de ello es que el Lidl lanza este nuevo producto en noviembre, a un mes de que empiecen las Navidades.

Panettones

Otro postre típico es el panettone. La cadena de supermercados los vende en todos los tamaños y con diversos rellenos a partir del próximo viernes día 14 de noviembre. Los panettones estarán por tiempo limitado en los Lidl: hasta el domingo. Así que los que quieran darse un buen festín prenavideño y a buen precio tienen que andar rápidos. Cuestan menos de 8 euros.

Según recoge el folleto de la semana del 10 al 16 de noviembre, Lidl ofrece desde panettones clásicos hasta con relleno y con cobertura de cookies de la marca Favorina. Los precios varían según el tipo de producto. El panettone clásico, hecho con uvas pasas sultanas y cáscara de naranja confitada, cuesta 6,99 euros y pesa 1 kilo. Hay una versión mini, de 100 gramos, que vale tan solo 1,49 la unidad.

Por su parte, el panettone con crema de chocolate (por dentro y por fuera) vale 6,99 euros y su peso es de 800 gramos. También de chocolate existe la versión mini, con pepitas, de 100 gramos y 1,49 euros.

El panettone de cookies pesa 800 gramos y su precio es de 7,99 euros. Por último está el Deluxe Pandoro, de la marca Deluxe, que está relleno de crema de limón, pesa también 800 gramos y cuesta 7,99. Todos ellos son manjares al alcance de todos los bolsillos y una buena excusa para empezar la Navidad antes de tiempo.