Vuelve Imaginarium: Juguettos rescata esta icónica marca y pone a la venta 193 juguetes para esta Navidad en sus tiendas de toda España

Imaginarium ha vuelto. Tras su cierre en abril de 2024, tras 32 años de actividad, la icónica tienda de juguetes reaparecerá estas Navidades. La cadena Juguettos ha relanzado la marca y ya vende en en casi todos sus establecimientos en España (y también en la web) 193 artículos de Imaginarium para la campaña de Papá Noel y Reyes. Hay de todo: peluches de su mítico ratón Kikonico, juegos interactivos, parques de bolas, cajas registradoras, bicis, mesas musicales...

Tras su quiebra, Juguettos compró Imaginarium por 240.000 euros y es ahora cuando ha revivido la famosa marca de las dos puertas (una grande y otra pequeña). Juguettos espera que los 193 productos de Imagiraium supongan el 5% de su facturación total. Los artículos estarán en el 92% de su red de establecimientos, que está compuesta por más de 250 por toda España, más la venta a través de la página web.

"Hemos tenido que hacer un desarrollo de producto en tiempo récord, para lo cual nos ha ayudado quedarnos con parte del equipo de Imaginarium", ha dicho el director general de Juguettos, José Luis Díaz Mariscal para explicar cómo en tres o cuatro meses han logrado incorporar un surtido de 193 referencias.

De momento, la incorporación se ha realizado a través de secciones de Imaginarium dentro de las tiendas de Juguettos y con productos propios -además de integrar aquellas icónicas puertas pequeñas a las tiendas de la firma zaragozana donde había espacio suficiente-, pero su director general no descarta crear de nuevo tiendas propias bajo la marca adquirida el año pasado.

Elevar cuota de mercado

"El tiempo nos lo dirá. En función de la demanda y la evolución que vayamos viendo, iremos tratando con cada uno de los socios la posibilidad o no de montar esa tienda propia", apunta el directivo de una empresa que prevé elevar este año su cuota de mercado un punto y llegar al 16 %.

Además, espera facturar 165 millones de euros, lo que supondría un incremento de más del 6 % respecto al año anterior. La juguetera alicantina espera que el 5 % de esa cantidad lo aporten los productos de Imaginarium, que se están comercializando desde esta semana.

En dos o tres años, estas expectativas con la marca adquirida son mayores y creen que puede llegar a representar el 10 % o el 15 % de la facturación de la cooperativa empresarial, que cuenta con 37 socios.

Así, el directivo confía en afianzar un liderazgo en el que ha sido clave, en su opinión, la entrada en nichos de mercado como el coleccionismo o los juegos de mesa, lo que ha ayudado a elevar la edad media de una base de clientes tocada por la reducción de la natalidad.