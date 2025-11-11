Adiós a la flor de Pascua, Lidl tiene la planta de Navidad que es mucho mejor (y llega el próximo lunes)

Queda poco más de un mes para la Navidad y siempre que se acerca esta época solemos adquirir una flor de Pascua, una vistosa planta con hojas rojas que da un ambiente navideño a nuestro hogar. Sin embargo, hay una planta de Navidad que es mucho mejor que la flor de Pascua, sobre todo por sus cuidados y que nos aguantará todo el año. Y lo mejor, la tienen en Lidl desde el próximo lunes, así que ya puedes decir adiós a la flor de Pascua.

Y es que en Lidl tienen una amplia selección de plantas que van cambiando a lo largo del año, ya que cada época tiene su planta. Ahora le toca el turno al cactus de Navidad, una planta muy socorrida que florece en Navidad, de ahí su nombre y que nos ayudará a tener un ambiente muy navideño en nuestra casa.

Cactus de Navidad / Lidl

Pero lo mejor de todo es lo fácil que es cuidarla. Se trata de una planta que necesita luz indirecta y riegos moderados, de hecho hay que dejar secar el sustrato entre los riegos. También necesita una temperatura constante de entre 18 y 25 grados.

Precio

¿Y cuánto cuesta en Lidl? Pues los supermercados de origen alemán sacarán a la venta estos cactus de Navidad el próximo lunes, día 17, a un precio de 7,99 euros. Ahora solo te quedará decidirte si quieres una o dos plantas para decorar tu hogar.