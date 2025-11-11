Aldi se apunta a la moda de los "Labubus" con su propia versión: llegan los "Nunos"
Se trata de unos muñecos que se han viralizado en las redes sociales
Tras la moda de los "Sonny Angels" llegaron los "Labubus", unos monstruitos coleccionables cuya locura por ellos ha llegado a todas las partes del mundo. Y ahora Aldi se apunta a la moda con su propia versión: llegan los "Nunos".
Y es que parece que está de moda hacer colecciones, y los "Labubus" han supuesto una revolución. Tanto, que son uno de los juguetes más imitados en el mundo y, a veces, cuesta mucho diferenciar los reales. Eso sí, para garantizar su veracidad hay que comprarlos directamente a la empresa que los fabrica, ya que cuando hay intermediarios de por medio, puede tratarse de una imitación.
También se encuentran muchos en los bazares, pero en su mayoría suele ser una imitación del original.
Pero en Aldi no creen en las imitaciones, sino que tienen una versión propia que recuerda mucho a los "Labubus", se trata de los "Nunos", que estarán disponibles en las tiendas Aldi a partir del miércoles, día 19.
Los "Nunos" vienen con un colgante y dos accesorios que se le pueden poner al muñeco, ya sea unas gafas o ropa.
Precio
¿Y su precio? Pues podrás hacerte con uno de estos "Nunos" en Aldi por 9,99 euros la unidad, ten en cuenta que son sorpresa, no sabrás cuál te ha tocado hasta que no abras la caja.
