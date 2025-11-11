Aterriza en Aldi el juguete para niños y mayores más viral con un precio que es casi un regalo

Se acerca la Navidad y con ella los juguetes. Pero, ¿quién dijo que los juguetes son solo para los pequeños de la casa? En Aldi ha aterrizado el juguete para niños y mayores más viral, y con un precio que es casi un regalo.

Y es que a partir del miércoles, día 19, llega a todas las tiendas de Aldi un kit para construir flores. Sí, con pequeñas piezas que, una vez montadas, recrean un bonito ramo de flores.

Kit de construcción de flores. / Aldi

En concreto, en Aldi se pondrán a la venta tres kits distintos. Una corona de adviento de 790 piezas, un ramo mágico de invierno de 400 piezas y un ramo de fuego navideño también de 400 piezas.

Kits de construcción de flores. / Aldi

Se trata de un juguete a partir de 12 años con el que seguro los mayores disfrutarán como niños. Además, una vez montado el ramo, puedes colocarlo en un jarrón dándole un toque navideño a tu hogar.

Precio

¿Y cuánto estarías dispuesto a pagar por cada uno de estos kits que se venden en Aldi? Pues salen a 17,99 euros por unidad.