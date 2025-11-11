Colas en Lidl para hacerse con este accesorio de cocina con el que te convertirás en un chef profesional
Un producto con un interesante descuento
Si quieres convertirte en un chef profesional no puedes perderte este accesorio de cocina por el que se formarán colas en Lidl y que viene con un interesante descuento.
Se trata del Genius Nicer Dicer Quick Professional rallador que consta de cuchillas extra afiladas y reforzadas de acero inoxidable de alta calidad y con el que podrás hacer un gran número de comidas.
El kit está formado por doce piezas entre las que se encuentra un recipiente de recogida de 320 mililitros, un marco ciego verde oscuro, una tapa, tres insertos para cortes, una broca para cepilladora en V, un marco con clip, un soporte para el material de corte, un inserto para ralla en juliana, un inserto de rejilla grueso y una tapa de mantenimiento fresco.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este kit rallador profesional que venden en Lidl tiene un precio de venta recomendado de 16,99 euros, pero en Lidl te lo ofrecen con un descuento del 37 por ciento, con lo que se queda en solo 9,99 euros.
