Ikea cambia sus tiendas por sorpresa: adiós a los grandes almacenes a las afueras de la ciudad con cientos de muebles y complementos

Ikea está preparando una importante transformación de su modelo comercial. Aunque casi el 30% de sus ventas se realizan ahora en línea, según diferentes medios especializados en la marca sueca, Ikea desea reforzar su presencia física con un concepto de tiendas más compactas y urbanas.

Se acabaron los enormes almacenes azules en las afueras. A partir de 2026, la marca tiene previsto invertir en edificios existentes, situados en el centro de las ciudades o en zonas comerciales, con el fin de acercarse a sus clientes. Estos nuevos puntos de venta, con se centrarán en la decoración, la vajilla y los muebles pequeños.

De hecho, la marca sueca ya ha sorprendido con un bombazo, la inauguración de una nueva tienda Ikea en el barrio de SoHo, en Manhattan. Esta adquisición estratégica sitúa a IKEA en el centro del SoHo, uno de los principales destinos comerciales de Nueva York, con más de 12,2 millones de visitantes al año. Ingka Investments (el mayor propietario de Ikea) gestionará todo el edificio, que consta de cinco plantas y media más un sótano, con una superficie total de 4924 m². Construido en 2016, es uno de los pocos inmuebles de nueva construcción en el SoHo, diseñado para complementar su entorno histórico y ofrecer al mismo tiempo modernos espacios comerciales y de oficinas. La tienda IKEA ocupará la primera y la segunda planta, mientras que el sótano se utilizará para almacenamiento y otras instalaciones administrativas, con una superficie aproximada de 2300 m². Las cuatro plantas superiores se renovarán para uso como oficinas de alta gama.

Peter van der Poel, director general de Ingka Investments: "Esta es la cuarta adquisición de Ingka Investments de inmuebles comerciales de primera calidad para apoyar el crecimiento de IKEA en las principales ciudades del mundo. A través de la propiedad inmobiliaria, podemos asegurar la presencia de IKEA en los centros comerciales más importantes, manteniendo la asequibilidad como elemento fundamental. Esta nueva ubicación en la ciudad de Nueva York nos permite seguir ofreciendo soluciones de mobiliario para el hogar inspiradoras y accesibles para todos, independientemente de su presupuesto".

Además Ikea también ha abierto una nueva tienda en su país de origen. "Ikea abre una nueva tienda en Estocolmo, una tienda pequeña pero que supone un gran hito en los continuos esfuerzos de la empresa por innovar y adaptarse a los cambios en el comportamiento de los consumidores. Esta nueva tienda, situada en el centro comercial Mall of Scandinavia, es un ejemplo de la estrategia de IKEA de desarrollar formatos de tienda urbanos más pequeños y accesibles. La nueva tienda de Estocolmo, con una superficie de 2500 metros cuadrados, está situada en el centro comercial más grande y visitado de Suecia, que atrae a 13 millones de visitantes al año. A pesar de su tamaño relativamente pequeño en comparación con las tiendas IKEA tradicionales, ofrece una amplia gama de productos y servicios para el hogar", apuntan desde la empresa.