Lidl arrasa literalmente con su oferta de noviembre: todo a once euros

Este martes 11 de noviembre fue el 11 del 11, una fiesta a la que cada año se suman muchas tiendas online y que en esta ocasión también han celebrado los supermercados de origen alemán Lidl que han arrasado literalmente con su oferta: todo a once euros.

Y es que en la web de Lidl han puesto a la venta un número limitado de unidades de once de sus productos estrella que se podían adquirir, solo durante este día a once euros.

Así, entre la selección había dos freidoras de aire, una de 1,5 litros y otra de 2,8 litros de capacidad; una plancha de sobremesa 2 en 1, una reclette gril, una picadora de carne eléctrica, una cazuela de acero inoxidable de 28 centímetros, un asador de hierro fundido de 2,6 litros de capacidad, dos lámparas de pie LED, un set básico de Smart Home y una tienda de campaña tipi de madera.

Productos de la oferta del 11 del 11 en Lidl. / Lidl

Todos estos productos se pusieron a la venta con un importante descuento sobre su precio original, llegando al 77 por ciento de descuento de una de las freidoras de aire, cuyo precio estaba fijado en 49,99 euros; mientras que el descuento más bajo era del 44 por ciento, concretamente en la reclette grill que costaba 19.99 euros.

Arrasó

La mayoría de los productos se agotó de forma rápida, si bien a últimas horas de la tarde aún se podían adquirir algunos de los productos.