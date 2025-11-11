Usar el líquido limpiaparabrisas del coche para los cristales de casa, el último descubrimiento de los expertos en hogar: "Así aguantan muchísimo más tiempo limpios, incluso aunque llueva"

Las redes sociales están llenas de trucos de limpieza y mezclas mágicas que eliminan cualquier suciedad. Que si bicarbonato por aquí, que si vinagre de limpieza por allá, que si zumo de limón... Pero lo que seguramente no hayas visto (ni probado) es el líquido limpiaparabrisas del coche.

Es el último "descubrimiento" de Estela Moreno, experta en limpieza y hogar: "No sé cómo no me ocurrió antes". Según Moreno, con casi 950.000 seguidores en Instagram, asegura que utilizando este producto los cristales de casa "aguantan muchísimo más tiempo limpios, aunque llueva". "Al final es un producto formulado para repeler el agua y la suciedad. Y vale que los cristales no van a durar para siempre, pero desde luego aguantan mucho más", afirma.

Muy barato

Ahora que llega el invierno y empiezan las temporadas de lluvias, este es un superconsejo para los hogares españoles. Su uso es muy sencillo. "Coges el limpiaparabrisas del coche, lo pones en un pulverizador, pulverizas en las ventanas y después secas con una bayeta para cristales, los cristales te van a durar limpios muchísimo más tiempo, incluso aunque llueva, porque el limpiaparabrisas al final lo que hace es repeler el agua".

Aparte de ello, es un producto muy barato. Según Estela Moreno, en el mercado los hay por 2,50 euros. Por si fuera poco, se puede aplicar para limpiar las mamparas de la ducha "y funciona".