Ni tarima flotante ni azulejo: el material que es tendencia este año para reformar la vivienda

Cada vez más personas apuestan por él

Benito Domínguez

A la hora de reformar nuestra vivienda hay un material que es tendencia este año. Y no, no es ni la tarima flotante ni el azulejo y cada vez más personas apuestan por este material.

Estamos hablando del microcemento, un material que tiene una estética moderna, pero que tiene también otras características interesantes, su fácil mantenimiento y su durabilidad.

Además, tiene un acabado continuo, sin juntas, lo que da sensación de mayor amplitud. Además, puedes elegir entre diferentes colores y texturas, con lo que se adapta a todos los estilos.

Una opción más

Así que si estás pensando en cambiar el suelo de tu casa, puedes valorar como opción el microcemento que seguro te dará mucho menos dolores de cabeza que otros materiales disponibles en el mercado.

