Aterriza en Action el producto indispensable para la limpieza bucal que cuesta menos de 9 euros: volará de los estantes
Una oferta increíble
Cada vez somos más conscientes de la importancia de tener una correcta higiene bucal. Y es que no basta con el cepillado diario, también necesitamos de otros accesorios para completar la limpieza bucal. Y en Action ha aterrizado el producto indispensable para conseguirlo. Lo mejor es que cuesta menos de 9 euros, con lo que volará de los estantes.
Se trata del irrigador dental OptiSmile, que cuenta con tres posiciones de hilo dental e incluye dos boquillas. Además, es ideal para personas que tengan ortodoncia.
Y es que con el irrigador que venden en Action tendrás una limpieza profunda y eficaz entre los dientes y a lo largo de las encías. Es ideal para el uso diario y perfecto para personas con arcos o dientes sensibles.
Además, no tendrás que preocuparte de las pilas, ya que este irrigador bucal se carga con un cable USB-C, con una duración de cuatro horas por carga.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que puedes hacerte con este irrigador en Action por solo 8,49 euros. Esto supone un descuento del 14 por ciento respecto a su precio original, fijado en 9,95 euros.
