Aterriza en Lidl este enchufe con temporizador por menos de 8 euros con el que ahorrarás en la factura de la luz
Una compra inteligente
No están los tiempos para andar derrochando el dinero, y controlar la factura de la luz es uno de nuestros principales objetivos. Pero, ¿cómo lo conseguimos? Pues con soluciones como la que acaba de aterrizar en Lidl, un enchufe con temporizador que te costará menos de 8 euros.
Sin duda se trata de una compra inteligente, ya que este enchufe con temporizador nos ofrece diversas opciones para apagar los dispositivos que se encuentran enchufados a la corriente y así, cortar de raíz el gasto eléctrico.
Así, tiene varios botones que nos permiten poner un temporizador entre una y ocho horas, siempre en el tramo de dos horas. Así como una opción en automático para que se encienda al anochecer y se apague al amanecer. También cuenta con sensor y un práctico botón de encendido y apagado.
Economía
Y sí, con este producto vas a ahorrarte muchos euros, pero tampoco supondrá un importante desembolso económico, ya que en Lidl cuesta tan solo 7,99 euros.
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Vuelven a buscar en el monte a Tomasín, 'el rambo de Tineo': lleva desaparecido quince días
- Atención asturianos: llega la borrasca 'Claudia', de 'gran impacto', que dejará lluvias y rachas de viento muy fuertes en la región
- Guía completa de la Navidad en Oviedo: Ara Malikian, el Ballet de Kiev, un festival de magia, la casa de Santa Claus, noria, pista de hielo...