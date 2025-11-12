Aterriza en Lidl este enchufe con temporizador por menos de 8 euros con el que ahorrarás en la factura de la luz

No están los tiempos para andar derrochando el dinero, y controlar la factura de la luz es uno de nuestros principales objetivos. Pero, ¿cómo lo conseguimos? Pues con soluciones como la que acaba de aterrizar en Lidl, un enchufe con temporizador que te costará menos de 8 euros.

Enchufe temporizador. / Lidl

Sin duda se trata de una compra inteligente, ya que este enchufe con temporizador nos ofrece diversas opciones para apagar los dispositivos que se encuentran enchufados a la corriente y así, cortar de raíz el gasto eléctrico.

Así, tiene varios botones que nos permiten poner un temporizador entre una y ocho horas, siempre en el tramo de dos horas. Así como una opción en automático para que se encienda al anochecer y se apague al amanecer. También cuenta con sensor y un práctico botón de encendido y apagado.

Economía

Y sí, con este producto vas a ahorrarte muchos euros, pero tampoco supondrá un importante desembolso económico, ya que en Lidl cuesta tan solo 7,99 euros.