Colas en Lidl para hacerse con el complemento ideal para el invierno: fácil de cuidar y con calor uniforme

En los supermercados de origen alemán Lidl se están formando colas para hacerse con el complemento ideal para el invierno: fácil de cuidar y con calor uniforme.

Se trata de una manta eléctrica que cuenta con seis niveles de temperatura y una zona de pies extra cálida gracias a la calefacción reforzada.

Manta eléctrica. / Lidl

Esta manta que venden en Lidl tiene calentamiento rápido y es de suave vellón para un alto confort al dormir. Además, es lavable a máquina, eso sí a 30 grados y en un ciclo de lavado extra suave.

Además, cuenta con un sistema de seguridad electrónico y la reducción automática de la temperatura, que después de tres horas pasa de los niveles 5 y 6 al 4.

Precio

¿Y cuánto cuesta esta maravilla? Pues en Lidl tiene un descuento del 13 por ciento, con lo que su precio baja de 21,99 a 18,99 euros.