Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colas en Lidl para hacerse con el complemento ideal para el invierno: fácil de cuidar y con calor uniforme

Todos deberían tener uno en su casa

Colas en Lidl para hacerse con el complemento ideal para el invierno: fácil de cuidar y con calor uniforme

Colas en Lidl para hacerse con el complemento ideal para el invierno: fácil de cuidar y con calor uniforme / Lidl

Benito Domínguez

En los supermercados de origen alemán Lidl se están formando colas para hacerse con el complemento ideal para el invierno: fácil de cuidar y con calor uniforme.

Se trata de una manta eléctrica que cuenta con seis niveles de temperatura y una zona de pies extra cálida gracias a la calefacción reforzada.

Manta eléctrica.

Manta eléctrica. / Lidl

Esta manta que venden en Lidl tiene calentamiento rápido y es de suave vellón para un alto confort al dormir. Además, es lavable a máquina, eso sí a 30 grados y en un ciclo de lavado extra suave.

Además, cuenta con un sistema de seguridad electrónico y la reducción automática de la temperatura, que después de tres horas pasa de los niveles 5 y 6 al 4.

Noticias relacionadas y más

Precio

¿Y cuánto cuesta esta maravilla? Pues en Lidl tiene un descuento del 13 por ciento, con lo que su precio baja de 21,99 a 18,99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
  2. Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
  3. Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
  4. Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
  5. Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
  6. Vuelven a buscar en el monte a Tomasín, 'el rambo de Tineo': lleva desaparecido quince días
  7. Atención asturianos: llega la borrasca 'Claudia', de 'gran impacto', que dejará lluvias y rachas de viento muy fuertes en la región
  8. Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar

Nueva vuelta de tuerca a la polémica de Andy y Lucas: "Lucas está triste y decepcionado"

Nueva vuelta de tuerca a la polémica de Andy y Lucas: "Lucas está triste y decepcionado"

La zona oeste vuelve a la carga con una nueva concentración en busca de alternativas para los accesos al Puerto de Gijón: "¡Basta de engaños!"

La zona oeste vuelve a la carga con una nueva concentración en busca de alternativas para los accesos al Puerto de Gijón: "¡Basta de engaños!"

Mar Alonso, profesora de la Universidad de Oviedo: "El sector de la construcción consume un tercio de la energía"

Mar Alonso, profesora de la Universidad de Oviedo: "El sector de la construcción consume un tercio de la energía"

El mapa del cerco al lobo en Asturias: todos los lugares en los que se han eliminado ejemplares (y los hay fuera de sus fronteras habituales)

El mapa del cerco al lobo en Asturias: todos los lugares en los que se han eliminado ejemplares (y los hay fuera de sus fronteras habituales)

Colas en Lidl para hacerse con el complemento ideal para el invierno: fácil de cuidar y con calor uniforme

Colas en Lidl para hacerse con el complemento ideal para el invierno: fácil de cuidar y con calor uniforme
Tracking Pixel Contents