Colas en Lidl para hacerse con este pequeño electrodoméstico con el que comerás de forma mucho más sana a la mitad de su precio
Ya no tendrás que preocuparte por las cenas
Cada vez estamos más preocupados por comer de manera sana. Sin embargo, la vida laboral muchas veces lo que nos pide es cosas rápidas, que no siempre son sanas y al final el cuerpo se resiente.
Afortunadamente, en Lidl tienen la solución para cocinar sano, un pequeño electrodoméstico que además está a la mitad de su precio, seguro que se formarán colas en el supermercado para hacerse con uno de ellos.
Estamos hablando de la raclette grill de 1.500 watios que es ideal para asar y gratinar verdura, carne y pescado. Además, tiene un termostato regulable de forma continua.
Este pequeño electrodoméstico que venden en Lidl tiene una placa desmontable de aluminio con revestimiento antiadherente de alta calidad de la marca ILAG® y su resistencia es de acero inoxidable.
Además, tiene un compartimento para guardar las minisartenes usadas y pies antideslizantes para una mayor estabilidad.
Por no hablar de que la placa y las espátulas de plástico pueden lavarse en el lavavajillas.
Precio de venta recomendado
Un electrodoméstico de estas características como el que se vende en Lidl tiene un precio de venta recomendado de 49,99 euros, pero ahora te puedes hacer con él a la mitad de su precio, con lo que se te queda en 24,99 euros.
