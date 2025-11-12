Largas filas en Ikea de clientes para conseguir el panel acolchado que ayuda a dormir mejor en la habitación

¿Te apetece cambiar de ambiente con el cambio de estación? En Ikea, este mes de noviembre siguen las novedades para dar calidez a tu hogar. Ahora que caen las hojas y los días se acortan, es el momento ideal para inspirarte con algunas novedades para tu vivienda. Si te apetece renovar tu hogar, es el momento perfecto para darle un nuevo ambiente más acogedor.

Da paso a las nuevas colecciones otoñales de la marca, pensadas para acompañarte en esta temporada de transición. Te esperan materiales envolventes, tonos naturales e inspiraciones vintage.

Asimismo, algunos artículos, hasta ahora inéditos, llegan a las tiendas y no dejarán de seducir a los amantes de la decoración. Entre piezas de tendencia y reediciones icónicas, Ikea sigue sorprendiendo y enriqueciendo tu hogar. Las innovaciones son constantes en la empresa escandinava, que también apuesta por la originalidad a través de miles de referencias que combinan practicidad y diseño. Como la nueva cápsula VINTERFRINT, ideada por el diseñador Gustaf Westman para celebrar las fiestas de fin de año.

Para no perderse ninguna ganga, nada mejor que una visita al gigante del mueble. Gracias a su política de precios asequibles, Ikea sigue siendo una de las mejores opciones para amueblar el hogar sin arruinarse.

Siempre atenta a las últimas tendencias, la marca también destaca regularmente productos que tienen un impacto positivo real en la vida cotidiana. Entre ellos, algunos responden a necesidades muy concretas. Este es precisamente el caso si eres sensible a los ruidos del entorno que pueden perturbar la tranquilidad de tu sueño.

A menudo se olvida, pero el ruido es una de las principales causas de los trastornos del sueño, especialmente en entornos urbanos. Las molestias sonoras pueden provenir de varias fuentes, como el tráfico, los vecinos o incluso los ruidos dentro del hogar (electrodomésticos, televisión).

Estas perturbaciones pueden tener consecuencias más o menos graves en la calidad del descanso. Un mal aislamiento acústico puede provocar dificultades para conciliar el sueño, pero también despertares frecuentes. Además, contribuye a aumentar el estrés y la irritabilidad.

Para dormir bien en un entorno ruidoso, a veces es necesario recurrir a medidas drásticas, como el uso de tapones para los oídos o auriculares con protección acústica. A largo plazo, se pueden considerar soluciones aún más radicales, como el aislamiento acústico de una habitación. Sin embargo, esto sigue siendo costoso y requiere realizar trabajos tediosos.

Afortunadamente, en Ikea existe una solución intermedia gracias a esta mampara acústica MITTZON. Esta mampara permite crear un espacio tranquilo y privado, ideal para aislarse de cualquier ruido molesto.

Su relleno aislante de fibra de madera en cada cara permite atenuar el sonido de forma eficaz. Además, esta mampara de 90 × 157 cm está recubierta de un grueso tejido de lana, que ayuda a reforzar el aislamiento acústico.

Fácil de instalar, este panel se puede combinar con otros para crear una verdadera barrera antirruido. De este modo, podrá acondicionar la zona que desee (cerca de la cama, de una ventana...) para disfrutar de un entorno más tranquilo y relajante. A la venta a un precio atractivo en Ikea, la marca ofrece a sus clientes este producto por 199 euros la unidad.