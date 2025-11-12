Largas filas en Lidl para hacerse con este molinillo eléctrico con el que te convertirás en todo un profesional de la cocina
Tiene un descuento del cuarenta por ciento
¿Qué diferencia a los profesionales de la cocina de los que no lo son? Pues sobre todo por los utensilios que utilizan en la cocina, ya que ayudan a profesionalizar el trabajo. Como ocurre con el molinillo eléctrico, un utensilio que facilita mucho la labor cocinando y que ahora tienen en Lidl, seguro que se formarán largas filas en el supermercado para hacerse con uno de ellos.
Este molinillo eléctrico te sirve tanto para la sal como para la pimienta y tiene iluminación integrada para que siempre veas con detalle la cantidad que estás usando. Además, tiene una elegante carcasa de acero inoxidable.
Una de las cosas más importantes que tiene este molinillo es su triturador, que es de cerámica de alta calidad y tiene ajuste del grado de molido. Además, se puede usaro con una sola mano.
Y lo más importante, su tapa preserva los aromas.
Precio
Pero no te creas que tener un molinillo eléctrico sale muy caro, todo lo contrario. Más cuando estamos hablando de Lidl, que tiene precios sin competencia. Este molinillo tiene un precio de venta recomendado de 9,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 40 por ciento, con lo que se queda en 5,99 euros.
