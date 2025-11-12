Lidl arrasa este otoño con la persiana opaca que mantiene el calor y no necesita de herramientas para su instalación

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tienes dos modelos por menos de 15 y 10 euros

Manuel Riu

Aunque las temperaturas no son muy frías todavía Lidl ya está reorganizando sus estanterías para prepararse para el invierno. La cadena de tiendas de descuento volverá a deleitar a sus clientes con sus nuevas llegadas. Hay varios modelos de cortinas decorativas y funcionales que ayudan a crear un ambiente mucho más moderno y acogedor.

Son muy fáciles de colocar, ya que no requieren taladrar ni realizar modificaciones especiales. Son modelos similares a los de Ikea, Leroy Merlin y Amazon. Pero el precio es mucho más barato. Otra novedad es la persiana plisada Livarno Home, que lo tiene todo. Se coloca en puertas y ventanas para reducir la entrada de luz natural. Te sentirás más cómodo si tienes una puerta con cristales transparentes. Así podrás decir adiós a todas esas miradas incómodas de los desconocidos. Ten en cuenta que este producto de Lidl también tiene la capacidad de climatizar una habitación.

Esta persiana de Lidl está fabricada 100 % en poliéster. Mide 80 cm de ancho por 200 cm de largo y es compatible con marcos de entre 4 y 24 mm de grosor. La marca la comercializa en kit, con 2 rieles de aluminio.

También incluye tiradores y tapas protectoras. Se trata de un modelo muy moderno con un estampado de efecto arrugado. Está disponible en gris y blanco. Y tiene un descuento del 20%. Por lo tanto, le costará 9,49 euros. También hay una persiana enrollable térmica para ventanas de la marca Livarno Home. Climatiza la casa gracias a su tejido 100 % poliéster. Sus medidas son 100 x 250 cm. Su precio es de 14,99 euros.

La firma Lidl no se detiene ahí y te revela más. Por ejemplo, la marca también presenta este lote de 2 cortinas 100 % poliéster, las medidas son 135 x 254 cm. En este caso, el acabado es semitranslúcido.

Esto significa que este modelo deja pasar la luz. Por lo tanto, es un producto que existe en 2 modelos: en blanco o negro, con cintas o con ojales, a 14,99 euros. Todos estos modelos de cortinas son fácilmente lavables. Se pueden lavar a máquina a una temperatura máxima de 30 ºC. Es importante no utilizar nunca lejía ni productos blanqueadores, ya que podrían dañarlas. Sin embargo, se pueden planchar a una temperatura máxima de 100 ºC.

