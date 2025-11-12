Lidl arrasa este otoño con la persiana opaca que mantiene el calor y no necesita de herramientas para su instalación

Aunque las temperaturas no son muy frías todavía Lidl ya está reorganizando sus estanterías para prepararse para el invierno. La cadena de tiendas de descuento volverá a deleitar a sus clientes con sus nuevas llegadas. Hay varios modelos de cortinas decorativas y funcionales que ayudan a crear un ambiente mucho más moderno y acogedor.

Son muy fáciles de colocar, ya que no requieren taladrar ni realizar modificaciones especiales. Son modelos similares a los de Ikea, Leroy Merlin y Amazon. Pero el precio es mucho más barato. Otra novedad es la persiana plisada Livarno Home, que lo tiene todo. Se coloca en puertas y ventanas para reducir la entrada de luz natural. Te sentirás más cómodo si tienes una puerta con cristales transparentes. Así podrás decir adiós a todas esas miradas incómodas de los desconocidos. Ten en cuenta que este producto de Lidl también tiene la capacidad de climatizar una habitación.

Esta persiana de Lidl está fabricada 100 % en poliéster. Mide 80 cm de ancho por 200 cm de largo y es compatible con marcos de entre 4 y 24 mm de grosor. La marca la comercializa en kit, con 2 rieles de aluminio.

También incluye tiradores y tapas protectoras. Se trata de un modelo muy moderno con un estampado de efecto arrugado. Está disponible en gris y blanco. Y tiene un descuento del 20%. Por lo tanto, le costará 9,49 euros. También hay una persiana enrollable térmica para ventanas de la marca Livarno Home. Climatiza la casa gracias a su tejido 100 % poliéster. Sus medidas son 100 x 250 cm. Su precio es de 14,99 euros.

La firma Lidl no se detiene ahí y te revela más. Por ejemplo, la marca también presenta este lote de 2 cortinas 100 % poliéster, las medidas son 135 x 254 cm. En este caso, el acabado es semitranslúcido.

Esto significa que este modelo deja pasar la luz. Por lo tanto, es un producto que existe en 2 modelos: en blanco o negro, con cintas o con ojales, a 14,99 euros. Todos estos modelos de cortinas son fácilmente lavables. Se pueden lavar a máquina a una temperatura máxima de 30 ºC. Es importante no utilizar nunca lejía ni productos blanqueadores, ya que podrían dañarlas. Sin embargo, se pueden planchar a una temperatura máxima de 100 ºC.