Un supermercado regala tarta gratis para todos este jueves por su 50 aniversario
La compañía celebra con los clientes su cumpleaños
Tarta para todos. Los supermercados Consum regalan este jueves a todos sus clientes tarta de cumpleaños por su 50 aniversario.
Este jueves, 13 de noviembre, a las 19.00 horas, las 500 tiendas que tiene en España ofrecerán un trozo de tarta a todas aquellas personas que se acerquen a celebrar su aniversario. Según explican desde la compañía, el objetivo es agradecer la fidelidad de sus clientes y celebrar medio siglo de compromiso con las personas y con el territorio.
Consum se fundó en noviembre de 1975 en Valencia como una cooperativa de consumidores para adquirir productos básicos a precios más bajos. Actualmente, tiene tiendas en varios puntos de España. En 2024, la cooperativa celebraba sus 50 años con casi 5 millones de socios y más de 977 puntos de venta.
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Vuelven a buscar en el monte a Tomasín, 'el rambo de Tineo': lleva desaparecido quince días
- Atención asturianos: llega la borrasca 'Claudia', de 'gran impacto', que dejará lluvias y rachas de viento muy fuertes en la región
- Guía completa de la Navidad en Oviedo: Ara Malikian, el Ballet de Kiev, un festival de magia, la casa de Santa Claus, noria, pista de hielo...