Un supermercado regala tarta gratis para todos este jueves por su 50 aniversario

Tarta para todos. Los supermercados Consum regalan este jueves a todos sus clientes tarta de cumpleaños por su 50 aniversario.

Este jueves, 13 de noviembre, a las 19.00 horas, las 500 tiendas que tiene en España ofrecerán un trozo de tarta a todas aquellas personas que se acerquen a celebrar su aniversario. Según explican desde la compañía, el objetivo es agradecer la fidelidad de sus clientes y celebrar medio siglo de compromiso con las personas y con el territorio.

Consum se fundó en noviembre de 1975 en Valencia como una cooperativa de consumidores para adquirir productos básicos a precios más bajos. Actualmente, tiene tiendas en varios puntos de España. En 2024, la cooperativa celebraba sus 50 años con casi 5 millones de socios y más de 977 puntos de venta.