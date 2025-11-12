Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un supermercado regala tarta gratis para todos este jueves por su 50 aniversario

La compañía celebra con los clientes su cumpleaños

Un supermercado regala tarta gratis para todos este jueves por su 50 aniversario / Freepik

P. T. García

Tarta para todos. Los supermercados Consum regalan este jueves a todos sus clientes tarta de cumpleaños por su 50 aniversario.  

Este jueves, 13 de noviembre, a las 19.00 horas, las 500 tiendas que tiene en España ofrecerán un trozo de tarta a todas aquellas personas que se acerquen a celebrar su aniversario. Según explican desde la compañía, el objetivo es agradecer la fidelidad de sus clientes y celebrar medio siglo de compromiso con las personas y con el territorio.

Consum se fundó en noviembre de 1975 en Valencia como una cooperativa de consumidores para adquirir productos básicos a precios más bajos. Actualmente, tiene tiendas en varios puntos de España. En 2024, la cooperativa celebraba sus 50 años con casi 5 millones de socios y más de 977 puntos de venta. 

