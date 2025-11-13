Adiós al café con cápsulas, la solución de Action para disfrutar del mejor café por menos de 17 euros

A las personas que les gusta el café pueden estar tomándolo durante todo el día. Por eso hay opciones, como el café de cápsulas, que no es muy recomendable, sobre todo por su precio. Por eso en Action tienen la solución para disfrutar del mejor café y por menos de 17 euros. Vas a ahorrar mucho dinero.

Y es que en Action puedes encontrar una cafetera de filtro con mucha capacidad, ya que podrás preparar a la vez hasta 10 tazas de café. Además, tiene apagado automático después de cuarenta minutos y tiene soporte del filtro extraíble y filtro de café lavable.

Cafetera. / Action

También cuenta con indicador del nivel de agua, que es de hasta 1,25 litros.

Y su funcionamiento no puede ser más sencillo:

Así, primero tienes que llenar el depósito de agua.

Más tarde abrir el compartimento para el filtro y, sobre el filtro, colocar el café en la cantidad indicada.

Después solo tenemos que enchufar la cafetera a la corriente y encender el interruptor.

Al momento comenzará a funcionar y tendrás un rico café.

Elegante diseño

Y lo mejor de todo, es que esta cafetera de filtro, que tiene un elegante diseño y combina con todo, puede ser tuya en Action por solo 16,95 euros, todo un chollo.