Aterriza en Lidl la chaqueta más elegante y barata de la temporada: disponible por 12,99 euros y en tres colores

Llega el invierno y con él las bajas temperaturas, así que tenemos que estar preparados para todo. Además, siempre es un buen momento para renovar nuestro armario, más cuando podemos hacerlo ahorrándonos unos euros. Por eso ha aterrizado en Lidl la chaqueta más elegante y barata de la temporada, disponible por 12,99 euros y en tres colores.

Una chaqueta que, además, está fabricada con material reciclado y es repelente al agua, así que no tendrás que preocuparte por la lluvia. La tienes en todas las tallas desde la S a la XL y en los colores de la temporada, para que te combinen con todo. Así, está la chaqueta en beige, en azul marino y en negro.

Chaqueta. / Lidl

Además, por su bajo precio, por qué decidirte por una de ella cuando puedes comprarte las tres. Y es que es ultraligera y cálida, además de repelente al viento, vamos, la chaqueta todo terreno para este invierno.

La chaqueta en color beige tiene cuello alto y cremallera completa, además de bolsillos laterales y un corte ligeramente entallado. En el caso de la chaqueta azul marino, es prácticamente igual a la beige, pero con un corte recto.

Color negro

En el caso de la chaqueta de color negro de Lidl, esta lleva capucha y tiene un corte ligeramente entallado.