Aterriza en Lidl la chaqueta más elegante y barata de la temporada: disponible por 12,99 euros y en tres colores
Está fabricada con material reciclado y es repelente al agua
Llega el invierno y con él las bajas temperaturas, así que tenemos que estar preparados para todo. Además, siempre es un buen momento para renovar nuestro armario, más cuando podemos hacerlo ahorrándonos unos euros. Por eso ha aterrizado en Lidl la chaqueta más elegante y barata de la temporada, disponible por 12,99 euros y en tres colores.
Una chaqueta que, además, está fabricada con material reciclado y es repelente al agua, así que no tendrás que preocuparte por la lluvia. La tienes en todas las tallas desde la S a la XL y en los colores de la temporada, para que te combinen con todo. Así, está la chaqueta en beige, en azul marino y en negro.
Además, por su bajo precio, por qué decidirte por una de ella cuando puedes comprarte las tres. Y es que es ultraligera y cálida, además de repelente al viento, vamos, la chaqueta todo terreno para este invierno.
La chaqueta en color beige tiene cuello alto y cremallera completa, además de bolsillos laterales y un corte ligeramente entallado. En el caso de la chaqueta azul marino, es prácticamente igual a la beige, pero con un corte recto.
Color negro
En el caso de la chaqueta de color negro de Lidl, esta lleva capucha y tiene un corte ligeramente entallado.
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, 'el rambo de Tineo': sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque 'ya no está como para dormir a la intemperie
- Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
- El pueblo asturiano de Banksy: esta es la original y desconocida aldea llena de retratos de sus vecinos en puertas, ventanas y fachadas
- Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…
- Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas