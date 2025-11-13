Aterriza en Lidl la solución para ahorrar mucho dinero en el barbero: un precio sin competencia

Igual que las mujeres van a la peluquería, los hombres se ven obligados a acudir al barbero. Pero en Lidl tienen la solución para que te ahorres mucho dinero en el barbero, con un precio sin competencia.

Se trata, sin duda, de una oferta increíble, Se trata de la recortadora de la marca Cien Beauty que tiene una autonomía de unos sesenta minutos y guías de corte de entre 1 y 33 milímetros.

Recortadora. / Lidl

Además, tiene indicador de carga de batería digital para que siempre veas en qué momento se encuentra.

Y es un precio sin competencia porque, como muestra Lidl, es mucho más barata que otra recortadora de similares características.

Precio

¿Y cuánto cuesta? Pues solo cuesta en Lidl 14,99 euros, todo un chollo.