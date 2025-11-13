Aterriza en Lidl la solución para ahorrar mucho dinero en el barbero: un precio sin competencia
Se trata de una oferta increíble
Igual que las mujeres van a la peluquería, los hombres se ven obligados a acudir al barbero. Pero en Lidl tienen la solución para que te ahorres mucho dinero en el barbero, con un precio sin competencia.
Se trata, sin duda, de una oferta increíble, Se trata de la recortadora de la marca Cien Beauty que tiene una autonomía de unos sesenta minutos y guías de corte de entre 1 y 33 milímetros.
Además, tiene indicador de carga de batería digital para que siempre veas en qué momento se encuentra.
Y es un precio sin competencia porque, como muestra Lidl, es mucho más barata que otra recortadora de similares características.
Precio
¿Y cuánto cuesta? Pues solo cuesta en Lidl 14,99 euros, todo un chollo.
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
- Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, 'el rambo de Tineo': sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque 'ya no está como para dormir a la intemperie
- El pueblo asturiano de Banksy: esta es la original y desconocida aldea llena de retratos de sus vecinos en puertas, ventanas y fachadas
- Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar
- Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas