Llega a Lidl la cazadora de mujer con la que estarás a la moda por menos de 20 euros: de material reciclado y en dos colores

Cuando hay oferta de por medio, siempre es una buena ocasión para renovar el armario. Y a Lidl ha llegado la cazadora de mujer con la que estarás a la moda por menor de 20 euros, de material reciclado y en dos colores.

Se trata de una cazadora de terciopelo de corte recto y casual, y un ajuste óptimo gracias a la lycra de elastano. Está disponible en tallas desde la S a la L y en dos colores, negro y beige, perfectos para combinar con todo nuestro vestuario.

Cazadora de terciopelo. / Lidl

Estas chaquetas de terciopelo tiene cuello Kent y son de corte holgado, además se pueden lavar a máquina, eso sí, con un programa de fácil cuidado y máximo a treinta grados. También se pueden planchar a 110 grados.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta chaqueta tiene un precio de 16,99 euros, tan barata que podrás comprarte los dos modelos para tener quita y pon.