Alerta sanitaria por la contaminación de varios quesos famosos en España: no consumir bajo ningún concepto (sobre todo, embarazadas)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria de alcance estatal tras confirmarse la presencia de Listeria monocytogenes en varias partidas de quesos mezcla madurados elaborados con leche cruda de oveja y vaca, pertenecientes a las marcas Beiardi, La Borda de Agort, Udabe y Eroski. La notificación llega a través de la Comunidad Foral de Navarra mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), que trasladó a la agencia la existencia de los lotes contaminados y su posible distribución en distintas comunidades autónomas, especialmente a varias comunidades de España, aunque puediera haber unidades redistribuidas por otras zonas.

Desde AESAN insisten en que “las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos”, un mensaje que repiten en varios puntos de su comunicado para subrayar la importancia del aviso sanitario. La alerta afecta a seis productos distintos, todos ellos elaborados con leche cruda, un tipo de materia prima que requiere condiciones higiénicas estrictas durante el proceso de fabricación.

Un total de seis lotes afectados, con diferentes formatos y fechas de caducidad

La mayor parte de los quesos implicados pertenecen a la marca Beiardi, distribuidos en distintos tamaños y con fechas de caducidad que oscilan entre septiembre y octubre de 2026. El primer producto es un queso mezcla madurado de 500 gramos, con lote 2528430 y caducidad 29/09/2026. El segundo es también un queso mezcla madurado, esta vez en formato de 3 kilos, del lote 2528410, con varias fechas de caducidad: 09/09/2026, 10/09/2026, 17/09/2026 y 22/09/2026. Además, este mismo lote incluye una presentación de 200 gramos con caducidad 16/09/2026.

Otra de las marcas afectadas es La Borda de Agort, cuyo queso mezcla madurado —también del lote 2528410— presenta una fecha de caducidad del 12/09/2026 y se comercializa en formato de 3 kilos. Por su parte, Udabe aparece en la alerta con un queso mezcla ahumado de 250 gramos, del mismo lote 2528410 y con caducidad 22/10/2026. Finalmente, AESAN incluye un queso ahumado de Eroski, igualmente elaborado con leche cruda, de 250 gramos, lote 2528410 y caducidad 07/10/2026.

Todos estos productos se distribuían en el mercado como quesos madurados, pero al estar elaborados con leche cruda, la presencia de Listeria monocytogenes implica un riesgo sanitario significativo, especialmente para embarazadas, personas mayores, población inmunodeprimida y consumidores en general.

Distribución en varias comunidades y retirada en curso

La alerta especifica que la distribución inicial de estas partidas se realizó en País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón, pero AESAN señala que “no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas”. Debido a ello, se ha notificado a todas las autoridades regionales para que verifiquen la retirada inmediata de los productos afectados de los canales de comercialización.

El aviso se ha difundido a través del SCIRI, el sistema que permite a las comunidades autónomas coordinar la retirada de alimentos potencialmente peligrosos en tiempo real. AESAN confirma que esta información ya ha sido trasladada a los servicios autonómicos con el fin de asegurar una intervención rápida y homogénea en todo el país.

Recomendaciones para los consumidores

Además de insistir en que no deben consumirse bajo ningún concepto los quesos incluidos en el listado, AESAN lanza una advertencia directa: quienes hayan ingerido productos de los lotes afectados y presenten síntomas compatibles con listeriosis —como fiebre, vómitos o diarrea— deben acudir a un centro de salud para ser evaluados.

El comunicado incorpora una recomendación específica para mujeres embarazadas, que deben consultar las pautas oficiales de consumo seguro durante el embarazo y evitar alimentos asociados a riesgos biológicos, entre ellos los elaborados con leche cruda. AESAN recuerda que este grupo debe extremar las precauciones debido a las posibles complicaciones derivadas de la infección por Listeria monocytogenes.

La Agencia subraya también la importancia de reforzar las medidas de higiene en la cocina, especialmente para impedir la contaminación cruzada con otros alimentos que puedan consumirse en crudo.

Un aviso amplio que afecta a varias marcas y a miles de hogares

La amplitud de esta alerta —que afecta a seis productos, cuatro marcas y varias comunidades autónomas— pone de manifiesto la relevancia de los mecanismos de control alimentario y la rapidez con la que pueden detectarse riesgos sanitarios. “Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos”, insiste AESAN, que mantiene abierta la vigilancia sobre el incidente. Aquí puedes consultar más detalles de su alerta.