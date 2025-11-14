Aterriza en Lidl la cubertería más viral a un precio sin competencia (con un descuento del 30 por ciento)
Sin duda el mejor complemento para tu mesa
¿Cómo se distingue a un buen anfitrión? Por cómo pone la mesa, y en esa mesa necesitas tener una vajilla perfecta, así como la cubertería ideal. Eso lo saben en Lidl donde ha aterrizado la cubertería más viral a un precio sin competencia y con un descuento del 30 por ciento.
Se trata de un set de cubiertos de acero inoxidable de 16 piezas compuesto por cuchara, tenedor, cuchillo y cuchara de postre, ideal para cuatro comensales.
Pero lo mejor de todo es que no tienen que ver con las cuberterías clásicas, ya que esta se vende en tres modelos, negro, oro y rosa, con lo que pueden combinar con tu casa.
Además, puede lavarse en el lavavajillas y no perderá su color. Asimismo, exigen un mínimo mantenimiento.
Pero sin duda lo más interesante es su precio, ya que esta cubertería tiene un precio de venta recomendado de 12,99 euros, pero en Lidl te la venden con un descuento del 30 por ciento, con lo que se qeda en 8,99 euros.
Está volando
Y date prisa, porque está volando en las tiendas.
- Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- El mejor cocido madrileño se come en Asturias a 1.526 metros de altitud: garbanzo de Ávila, compango de Tineo y embutidos del Suroccidente
- Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
- La víctima mortal de Anzo, un moscón de 33 años, se salió de la calzada y chocó contra un muro
- Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
- Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
- El moscón fallecido tras chocar contra un muro iba a Trubia a recoger su camión de trabajo: 'Estamos destrozados