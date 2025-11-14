La cerveza barata de Lidl de la que todo el mundo habla y que es la más recomendada por la OCU (aunque otra marca la golea en calidad)

La cerveza tostada sin alcohol se ha convertido en una alternativa cada vez más habitual para quienes buscan reducir el consumo de alcohol sin renunciar al sabor. Con ese objetivo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha evaluado numerosas cervezas tostadas 0,0% vendidas en supermercados españoles, comparando su calidad y su precio. La conclusión resulta llamativa: la opción más recomendada por la OCU es también la más barata del análisis y se vende en Lidl. Aunque, eso sí, hay otras cerveza que obtienen más puntuación en su análisis cualitativo, saliendo Estrella Galicia como ganadora en ese parámetro.

Argus Tostada 0,0% (Lidl): la sorpresa del estudio

La OCU sitúa como “Nuestra recomendación” a la Argus Tostada 0,0% de Lidl, que obtiene 64 puntos y se clasifica con “calidad media”. Pese a no ser la de mayor puntuación, destaca por su precio de solo 0,38 € por lata, muy por debajo del resto de competidoras.

La organización subraya un equilibrio notable entre rendimiento, sabor y coste, y de ahí su recomendación destacada dentro de un mercado donde los precios pueden duplicarse fácilmente.

Estrella Galicia, la mejor puntuada… pero también de las más caras

Por encima del resto aparece la Estrella Galicia Cerveza Tostada 0,0%, que alcanza 84 puntos y recibe la etiqueta de “buena calidad”, situándose como la mejor valorada del análisis.

Su punto débil es el precio: 0,89 € por lata, más del doble que la alternativa de Lidl, lo que hace que, pese a su excelente valoración, no se lleve la recomendación general.

Mahou Tostada 0,0%: sólida en sabor, intermedia en precio

En tercer lugar aparece la Mahou Cerveza Tostada 0,0%, con 73 puntos, una nota de buena calidad. Su coste, 0,66 € por lata, la sitúa en una zona media: no es de las más caras, pero supera claramente el precio de las opciones de supermercado más económicas.

Rambler’s (DIA): buena relación calidad-precio

La cerveza tostada 0,0% de Rambler’s (DIA) obtiene 72 puntos, muy cerca de Mahou, con un precio de 0,48 € por lata, reforzando su atractivo entre los compradores que buscan una mezcla razonable entre sabor y coste.

Es una de las sorpresas del análisis, especialmente por competir muy bien en precio con algunas alternativas de marca blanca.

Cruzcampo Gran Reserva 0,0%: buen nivel, precio más elevado

Cruzcampo Cerveza Gran Reserva Tostada 0,0% consigue 68 puntos, dentro de la franja de buena calidad, pero su precio sube hasta 0,82 € por lata, situándola entre las más caras del panel. Pese a su buena puntuación, su coste penaliza la relación calidad-precio.

Karlsquell (Aldi): empate técnico con un precio competitivo

Otra opción interesante es Karlsquell Tostada 0,0% (Aldi), que obtiene también 68 puntos, con un precio bastante atractivo de 0,66 € por lata. Se posiciona como una buena alternativa para quienes compran habitualmente en esta cadena.

Aurum: una de las más baratas, pero con nota algo inferior

Finalmente, la Aurum Cerveza Tostada 0,0% registra 65 puntos, ligeramente por debajo de sus competidoras inmediatas. Su precio, 0,47 € por lata, la convierte en una de las más económicas, aunque no alcanza el equilibrio calidad-precio que sí ofrece la Argus de Lidl.