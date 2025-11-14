Corre a Lidl, los zuecos que recuerdan a los crocs por menos de 3 euros: 3 colores y con forro interior
Una oferta que no puedes dejar escapar
Cada vez están más de moda los crocs, unos zuecos de goma que se han vuelto virales. Pues en Lidl tienen unos zuecos que recuerdan mucho a los crocs, pero por menos de 3 euros. Además, los tienes en tres colores y con forro interior. Así que corre a Lidl, no te quedes sin ellos.
En Lidl los llaman clogs y tienen un cálido forro que te permitirá llevarlos durante todo el año. Además, tienen talón elevado y correa trasera abatible para una mejor sujeción.
Están disponibles en azul oscuro, estampado y negro. Además, tienen una plantilla anatómica para mayor comodidad y su suela es muy ligera.
Menos de 3 euros
Pero lo que sin duda es lo mejor de todo es su precio, te costarán menos de 3 euros. Estos zuecos tienen un precio de venta recomendado de 6,99 euros, pero en Lidl tienen un descuentazo del 67 por ciento, con lo que te costarán tan solo 2,49 euros.
