Corre a Lidl, los zuecos que recuerdan a los crocs por menos de 3 euros: 3 colores y con forro interior

Cada vez están más de moda los crocs, unos zuecos de goma que se han vuelto virales. Pues en Lidl tienen unos zuecos que recuerdan mucho a los crocs, pero por menos de 3 euros. Además, los tienes en tres colores y con forro interior. Así que corre a Lidl, no te quedes sin ellos.

En Lidl los llaman clogs y tienen un cálido forro que te permitirá llevarlos durante todo el año. Además, tienen talón elevado y correa trasera abatible para una mejor sujeción.

clogs / Lidl

Están disponibles en azul oscuro, estampado y negro. Además, tienen una plantilla anatómica para mayor comodidad y su suela es muy ligera.

Menos de 3 euros

Pero lo que sin duda es lo mejor de todo es su precio, te costarán menos de 3 euros. Estos zuecos tienen un precio de venta recomendado de 6,99 euros, pero en Lidl tienen un descuentazo del 67 por ciento, con lo que te costarán tan solo 2,49 euros.