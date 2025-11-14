Largas colas en Lidl para hacerse con los zapatos más cómodos y calientes de la temporada por menos de 5 euros

En los supermercados de origen alemán Lidl se están formando largas colas para hacerse con los zapatos más cómodos y calientes de la temporada por menos de 5 euros.

Y es que en Lidl te venden los clogs, un calzado que recuerda a las famosas crocs, pero con una innovación que los hacen ideales para el invierno. Ya que estos zapatos de goma agujereados, tienen un forro interior muy cálido que seguro que no dejarán a nadie indiferente.

Clogs. / Lidl

Y cuando vuelva el calor, pues le puedes quitar el forro y lucirlos igualmente.

Además, están disponibles en dos colores, azul marino y negro, con lo que te combinarán con todo.

Asimismo, tiene la zona del talón elevada y una tira trasera abatible para una mejor sujeción en el zapato.

Precio

Estos zapatos tienen un más que ajustado precio de venta recomendado de 5,99 euros, pero en Lidl tienen un descuento del 25 por ciento y se quedan en 4,49 euros, todo un chollo.