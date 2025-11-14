Últimos días para conseguir en Lidl la decoración para Navidad que no puede faltar en ninguna casa (y por 5 euros el pack completo)

La decoración de Navidad no es barata. La buena noticia es que cada vez más tiendas low cost se suman a la fiebre navideña y ofrecen productos a precios asequibles. Ocurre lo mismo con los supermercados. Ha llegado a Lidl la planta de la Navidad. Y no ha venido sola, sino que la acompaña una maceta en forma de reno en color rojo que está causando sensación.

Cada Navidad, la Poinsettia se instala en casa para llenar de color y alegría las fiestas. Es fácil hacerse con una. Lidl vende a suya por euro y medio. Este año, además, también ha lanzado un cactus navideño para aquellas personas a las que no se le den bien las plantas.

Junto a la planta de la Navidad, Lidl se ha coronado con un recipiente en forma de reno y un acabado metalizado en color rojo que solo está disponible hasta el 16 de noviembre. Es decir, es una oferta limitada de esas que vuelan. El recipiente en cuestión cuesta 3,49 euros.

Los clientes salen de Lidl con la maceta y la planta de Navidad por 5 euros y la certeza de que elemento decorativo es capaz llenar de alegría la casa durante todas las Navidades.

¿Cuánto hay que regar la planta de Navidad?

La pregunta del millón es cuántas veces hay que regar la planta de Navidad para que no tenga ni exceso ni defecto de agua. Lo ideal es hacerlo una vez a la semana. Lo mejor es regarla con agua de la lluvia, pero si no se puede el agua del grifo es óptima, pero con un matiz. Lo más conveniente es dejar reposar el agua del grido durante 24 horas para que pierda el cloro y eso no perjudique las raíces de la planta.

¿Cuánta luz necesita la planta de Navidad?

Como todas las plantas, necesitan luz y aire fresco. La temperatura más adecuada son 21 grados en el día y 16 por la noche.

El color rojo de la planta de Navidad depende de la luz que le llegue. Cuanto menos luz, el rojo es más intenso. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre deberás tenerla 12 horas al día en completa oscuridad. Si no basta con las horas de oscuridad nocturnas, puedes cubrirla con una bolsa negra. Esto hace que para diciembre la planta esté roja completamente.