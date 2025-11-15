La aplicación de Alexa para pagar menos en la compra del supermercado que no todos usan: "Me ahorro mucho dinero"

Con la cesta de la compra cada vez más cara y los alimentos acumulando subidas de precio en los últimos años, cualquier truco para gastar menos en el supermercado se agradece. La influencer Elena López (@elenalosanz) ha confesado en un vídeo cómo utiliza el asistente de voz Alexa para hacer una lista de la compra eficiente, evitar compras impulsivas y, en sus palabras, “ahorrar mucho dinero gracias a este método”.

Un método sencillo: hablarle a Alexa desde cualquier parte de la casa

López comienza su explicación con una confesión muy reconocible para muchos hogares: “Antes no hacía una lista clara, simplemente iba al supermercado y compraba lo que se me ocurría, diciendo ‘creo que me falta esto’ o ‘creo que me falta lo otro’”. Ese sistema improvisado, admite, la llevaba a gastar más y a organizarse peor.

El cambio llegó cuando decidió apoyarse en la tecnología. “Desde hace un tiempo empecé a hacer la lista de compras de esta manera, y les cuento por qué funciona. Primero, ahorro mucho dinero. Segundo, es súper fácil para mí. Y tercero, nunca me quedo sin nada en casa”, resume.

Cada producto que se termina, directo a la lista

La clave del método está en registrar al momento lo que falta, sin esperar a sentarse a escribir la lista. “Yo uso Alexa… Cada vez que termino algo, por ejemplo, el arroz, desde cualquier lugar de la casa le digo a Alexa: ‘Alexa, agrega arroz a la lista de compras’”, explica. El asistente, cuenta, “sincroniza esa lista con mi móvil y ahí puedo verla”.

El sistema se aplica a todo tipo de productos del hogar: “Si termino papel, le digo: ‘Alexa, agrega papel a la lista de compras’. Así, cada vez que se me acaba algo, simplemente lo agrego desde donde esté”. De este modo, cuando llega el momento de ir al súper, ya tiene una lista creada de forma natural, sin esfuerzo adicional.

Solo comprar lo que está en la lista

El segundo pilar del truco es la disciplina al pisar el supermercado. “Entonces, cuando voy al supermercado, solo compro lo que realmente necesito, nada más. No salgo con cosas de más porque no están en la lista”, mantiene la creadora de contenido.

También incluye en la lista productos que aún no se han terminado pero están a punto de hacerlo: “Por ejemplo, si veo que me queda poco cereal, le digo ‘Alexa, agrega cereal a la lista de compras’ y listo, queda anotado. Siempre hago esto cuando veo que algo está por acabarse, así siempre tengo todo lo que necesito”.

Elena resume su estrategia con una frase que podría ser lema de cualquier guía de ahorro: “Esta es la clave: solo compro lo que está en la lista, y eso me ayuda a no gastar de más”. Su objetivo al compartirlo es claro: “Quería compartir este truco porque me ha sido súper útil". Más allá del dispositivo concreto (Alexa, móvil u otra app), el mensaje de fondo es la importancia de registrar las necesidades en el momento y respetar la lista cuando se llega al lineal.

Lo que dice la OCU: organización y elección del súper, claves para ahorrar

Las recomendaciones de Elena López encajan con los consejos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que insiste en que planificar la compra y hacer lista es uno de los pasos básicos para recortar el gasto mensual en alimentación. La OCU recuerda que la cesta de la compra ha seguido encareciéndose y que, solo en octubre, el conjunto de alimentos y productos básicos subió un 0,64 %, mientras que en los últimos cuatro años los alimentos acumulan un incremento del 36%.

Además, sus estudios sobre supermercados señalan que elegir bien el establecimiento también marca una gran diferencia: el ahorro medio nacional entre comprar en el súper más barato o en el más caro puede alcanzar los 1.273 euros al año, simplemente cambiando de tienda sin renunciar a la misma cesta de productos.

Combinar tecnología y hábitos de consumo inteligentes

El truco de Elena López, basado en usar Alexa como “bloc de notas” de voz permanente para la compra, encaja con una idea que OCU repite: la tecnología puede ser una aliada para gastar menos, pero solo si se combina con hábitos responsables. Hacer lista, respetarla, comparar precios entre cadenas y evitar compras impulsivas son piezas del mismo puzle: llenar la nevera sin que el ticket se dispare.

En tiempos de precios altos, métodos sencillos como el de @elenalosanz —apuntar en cuanto algo se termina y ceñirse a esa lista— pueden marcar la diferencia en el presupuesto doméstico. Y no requieren grandes conocimientos financieros, solo constancia… y algo tan cotidiano como decir: “Alexa, agrega leche a la lista de compras”.