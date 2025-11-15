Colas en Lidl para hacerse con el set de mancuernas con el que mejorarás tu aspecto físico y que cuestan menos de 14 euros
Una oferta que no podrás dejar escapar
Cada vez nos preocupamos más por nuestro aspecto físico, pero no siempre tenemos tiempo ni dinero para acudir al gimnasio. Pero no te preocupes, Lidl vende un estupendo set de mancuernas por menos de 14 euros, seguro que se formarán colas para hacerse con uno de ellos.
Se trata de un set de mancuernas de 10 kilos que permitirá el desarrollo muscular, el aumento de fuerza y el entrenamiento de resistencia. Además, cuenta con núcleo de hierro fundido para una larga durabilidad y un mango de acero estriado y totalmente cromado.
Es un completísimo set de nueve piezas de uso versátil, tiene una barra, dos cierres de seguridad, 4 discos de 1 kilo y 2 discos de 2 kilos.
Su empuñadura es de acero acanalada y totalmente cromada para un mejor agarre, además, incluye instrucciones con ejemplos de ejercicios.
Precio
Este set de mancuernas tiene un precio de venta recomendado de 19,99 euros, pero tiene un descuento en Lidl del 30 por ciento, con lo que se queda en 13,99 euros, todo un chollo.
