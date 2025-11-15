Largas filas en Lidl para hacerse con las cortinas que darán un toque elegante a tu hogar y a un precio mucho más barato que en Ikea
Tiene un descuento del 40 por ciento y quedan muy pocas unidades
Las cortinas siempre ayudan a que el hogar tenga un toque elegante. Por eso en Lidl quieren que eleves tu hogar con un set de cortinas con un precio mucho más barato que el que podrías encontrar en Ikea. Así que se formarán largas filas en Lidl para hacerse con una de ellas.
Se trata de un set de cortinas de 135 x 254 centímetros en un tejido semitraslúcido y de caída suave. Y lo mejor de todo es que este set de cortinas protege de las miradas del exterior a la vez que deja pasar la luz.
Está formada por 2 unidades y se pueden colgar de 2 maneras: en barra o en riel. Asimismo, aúnan lo mejor de las dos fibras: la transpirabilidad natural del algodón y la facilidad de lavado del poliéster.
También tienen trabillas para colgarlas fácilmente. Además, están en dos colores, gris y beige, el que mejor te vaya con la decoración de tu hogar.
Importante descuento
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este set de cortinas tiene un importante descuento del 40 por ciento y quedan muy pocas unidades. Su precio de venta recomendado es de 14,99 euros y se queda en 8,99 euros tras aplicarle el descuento en Lidl.
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
- Alerta sanitaria en Asturias por queso cabrales contaminado de una marca: las partidas afectadas también salieron a otras comunidades
- El moscón fallecido tras chocar contra un muro iba a Trubia a recoger su camión de trabajo: 'Estamos destrozados
- Acelerón al proyecto que llenará de vida un edificio singular de Oviedo: el Ayuntamiento lanza su licitación más esperada
- Emilio Bernárdez, editor de la histórica revista 'El Víbora': 'No queríamos cambiar el mundo, queríamos hacer lo que nos gustaba
- Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
- El Principado no tocará Sucesiones y Donaciones y afirma que las rebajas fiscales del PP impedirían cumplir con lo pactado con los profesores