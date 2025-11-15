Lidl arrasa con esta vajilla de estilo vintage muy parecida a la de Zara Home pero por mucho menos dinero
Tiene un descuento del 40 por ciento
Sin duda una tienda de referencia a la hora de comprar cosas para el hogar es Zara Home. Si bien sus precios no son nada low cost, y no todos los bolsillos pueden acceder a sus productos. Pero afortunadamente tienes a Lidl que está arrasando con una vajilla de estilo vintage muy parecida a la de Zara Home pero por mucho menos dinero.
Se trata de una vajilla en colores azul, gris y rosa de doce piezas. Así, está compuesta por cuatro platos, cuatro cuencos y cuatro tazas, es decir, para cuatro servicios completos.
La vajilla es de porcelana y puede utilizarse en el microondas, así como lavarse en el lavavajillas.
Los cuencos tienen una capacidad de un poco más de medio litro (520 mililitros), mientras que las tazas de 310 mililitros.
Los platos tienen un diámetro de 21 centímetros, mientras que los cuencos miden 13 x 6,8 centímetros, y las tazas 8,5 x 11,8 x 9,8 centímetros. Todo el set pesa unos 3,6 kilos.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio este set de vajilla tiene un precio recomendado de 19,99 euros, pero en Lidl tiene un impresionante descuento del 40 por ciento, con lo que se queda en 11,99 euros.
