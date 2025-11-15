Llegan a Decathlon las botas de mujer impermeables ideales para llevar con vaqueros este invierno

Llega el invierno y hay que abrigarse, pero también tenemos que tener en cuenta nuestros pies. Pero lucir bien no tiene por qué costar mucho dinero, por eso han llegado a Decathlon las botas de mujer impermeables que son ideales para llevar con vaqueros.

Se trata de las botas cálidas de senderismo y nieve impermeables de la firma Quechua, el modelo NH10. Unas botas que dan calidez, estanqueidad, y comodidad. Además, se calzan en un santiamén y mantienen los pies a salvo del frío hasta -27 centígrados y del aguanieve.

Botas. / Decathon

Pero es que además tiene una suela que está sometida a pruebas en Francia, en los laboratorios externos de Decathlon con las que se mide su adherencia al hielo. Gracias al caucho adherente y a su diseño en 3D optimizado, ofrecen un agarre probado y validado, tanto en el laboratorio como en la nieve.

Además, estas botas te durarán mucho tiempo, ya que se ha probado desde la resistencia de las correas, el encolado, la resistencia a los rayos UV, la abrasión y el envejecimiento.

Pero es que además, estas botas te quedarán perfectas con tus vaqueros, así que podrás llevarlas para el día a día sin problema.

Precio

¿Y cuánto pagarías por estas botas? Pues tienes en Decathlon tallas desde el 36 al 42 y su precio es de solo 17,99 euros.