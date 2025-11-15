Llegan a Decathlon las botas de mujer impermeables ideales para llevar con vaqueros este invierno
Además, tienen un precio super bajo
Llega el invierno y hay que abrigarse, pero también tenemos que tener en cuenta nuestros pies. Pero lucir bien no tiene por qué costar mucho dinero, por eso han llegado a Decathlon las botas de mujer impermeables que son ideales para llevar con vaqueros.
Se trata de las botas cálidas de senderismo y nieve impermeables de la firma Quechua, el modelo NH10. Unas botas que dan calidez, estanqueidad, y comodidad. Además, se calzan en un santiamén y mantienen los pies a salvo del frío hasta -27 centígrados y del aguanieve.
Pero es que además tiene una suela que está sometida a pruebas en Francia, en los laboratorios externos de Decathlon con las que se mide su adherencia al hielo. Gracias al caucho adherente y a su diseño en 3D optimizado, ofrecen un agarre probado y validado, tanto en el laboratorio como en la nieve.
Además, estas botas te durarán mucho tiempo, ya que se ha probado desde la resistencia de las correas, el encolado, la resistencia a los rayos UV, la abrasión y el envejecimiento.
Pero es que además, estas botas te quedarán perfectas con tus vaqueros, así que podrás llevarlas para el día a día sin problema.
Precio
¿Y cuánto pagarías por estas botas? Pues tienes en Decathlon tallas desde el 36 al 42 y su precio es de solo 17,99 euros.
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
- Alerta sanitaria en Asturias por queso cabrales contaminado de una marca: las partidas afectadas también salieron a otras comunidades
- El moscón fallecido tras chocar contra un muro iba a Trubia a recoger su camión de trabajo: 'Estamos destrozados
- Acelerón al proyecto que llenará de vida un edificio singular de Oviedo: el Ayuntamiento lanza su licitación más esperada
- Emilio Bernárdez, editor de la histórica revista 'El Víbora': 'No queríamos cambiar el mundo, queríamos hacer lo que nos gustaba
- Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
- El Principado no tocará Sucesiones y Donaciones y afirma que las rebajas fiscales del PP impedirían cumplir con lo pactado con los profesores