Alertas activadas para conseguir los roscones de Reyes de Lotus y pistacho: son una edición limitada congelada por menos de 10 euros

Cada año que pasa, al roscón de Reyes tradicional le salen nuevos "primos-hermanos". Pastelerías y chefs versionan este popular dulce. Uno de los más conocidos (y polémicos) en los últimos años es el del chef Daviz Muñoz, que mezcla sabores imposibles. Este año, al abanico de posibilidades se suma Lidl con el que ya se puede decir que es el roscón más viral. Aún no ha salido y las versiones de Lotus y Pistacho ya están dando mucho que hablar.

Lidl se adelanta a la Navidad y lanza un roscón relleno de crema de Pistacho y otro de Lotus a 8.99 euros. La superficie de ambos se decora con trocitos del fruto seco o de la popular galleta caramelizada. Es una edición limitada que solo se pondrá a la venta en tiendas el deía 21 de noviembre y se podrá adquirir "hasta que se acaben existencias".

Esto ha hecho que salten todas las alarmas porque son muchos los que lo quieren probar. De hecho, algunos establecimientos que lo tienen antes de tiempo y ya hay decenas de vídeos en redes sociales hablando de los famosos roscones de Lidl.

"Ya tengo activada la alarma para ir a comprarlo". Este es uno de los comentarios que más se repite en Instagram y TikTok al ver la última novedad de Lidl que estará disponible por tiempo limitado. El "Roscón del Rey", que así se llama, está congelado por lo que se puede comprar y guardar para comer en enero.

"De sabor está increíble"

Clara Pérez se deshace en elogios en su Instagram al probar la versión de galleta Lotus. "De sabor está increíble, sabe full (mucho) a Lotus", comenta. Lo moja en lecha, lo prueba solo y sentencia: "me flipa".

Para los amantes de la versión tradicional del Roscón, quienes lo han probado tienen un mensaje: sabe a agua de azahar (al esencia clásica del dulce).

En cuanto al de Pistacho, quienes lo han probado echan en falta más sabor a pistacho en la crema del relleno. Pese a todo, con la boca llena, le dedican a sus seguidores un "está que flipas".