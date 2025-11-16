Colas en Lid para hacerse con el complemento perfecto para el gimnasio con un descuento del 50 por ciento

Cada vez estamos más preocupados por nuestro aspecto físico y salud. Por eso es importante hacer ejercicio y, si es posible, acudir al gimnasio. Así que en Lidl tienen el complemento perfecto para el gimnasio y con un descuento del 50 por ciento, se formarán colas para hacerse con él.

Se trata de una esterilla para yoga con correa de transporte para una mayor comodidad.

Esterilla para yoga. / Lidl

Además, la tienes en dos colores, azul y rosa, además de ser de producción sostenible, 100% libre de sustancias nocivas. También incluye instrucciones para entrenar y puede limpiarse por ambos lados.

Descuento

Pero lo mejor de todo es que tiene un descuento del 50 por ciento en Lidl. Su precio de venta recomendado es de 8,99 euros, pero en los supermercados de origen alemán Lidl te puedes hacer con una de estas esterillas por solo 4,49 euros.