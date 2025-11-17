Arrasa en Lidl la escoba de mano de vapor limpiavidrios que también deja como nueva la campana de la cocina: de ventanas a suelos o colchones

La limpieza con vapor ya no es exclusiva para expertos o grandes presupuestos. Lidl ha comprendido la importancia de esta tecnología para el gran público ys su último producto, Silvercrest, combate la suciedad con una eficacia formidable.

Funciona con un simple depósito de agua del grifo, que se llena fácilmente. La temperatura aumenta rápidamente, lo que permite un arranque casi inmediato. Así, ya no es necesario esperar largos minutos antes de empezar a limpiar. El vapor que sale elimina la grasa y disuelve los residuos más difíciles. De este modo, llega a todos los rincones con un paño convencional.

Su poder limpiador supera al de la mayoría de los detergentes convencionales dado que tiene una potencia de 1500 W y una capacidad de 0,8 litros. En cuanto a la presión del vapor, es de 1,5 a 4,5 bares. Este aparato de Lidl es el aliado perfecto para las personas preocupadas por su salud. Elimina los ácaros, las bacterias y los alérgenos sin necesidad de productos adicionales. El aire de la casa es más saludable y las superficies quedan bien limpias. Además, a largo plazo resulta económico y ecológico. De este modo, se ahorra mucho en la compra de productos de limpieza y se reduce el impacto sobre la naturaleza.

Este limpiador a vapor de Lidl destaca por su precio. Por 69,99 euros, es accesible para todos los bolsillos sin renunciar a nada. Su diseño robusto promete un uso intensivo y duradero. Ten en cuenta que la presión del vapor se puede ajustar en función de la superficie a tratar. Lidl lo suministra con accesorios que multiplican sus usos. Como el cepillo para suelos, el rascador para cristales y la lanza. Cada accesorio se acopla para un manejo inmediato. Su manejabilidad es extraordinaria gracias a su cable de largo alcance. Podrás moverte libremente por la habitación sin tener que desconectar nada. El mango también hace que su uso sea cómodo y agradable.

La seguridad es, por tanto, una prioridad en su diseño, con un sistema de bloqueo. El aparato de Lidl solo libera vapor cuando todo está encendido, por lo que puedes utilizarlo con total tranquilidad, incluso con niños cerca. Su mantenimiento se reduce a un simple enjuague del depósito después de su uso. No se necesita ningún producto para mantenerlo en buen estado así que su facilidad de uso lo convierte en un aparato revolucionario.

Las posibilidades de este limpiador a vapor de Lidl parecen infinitas en el hogar. La cocina recupera su brillo, desde las placas de cocción hasta los azulejos. El horno y las parrillas de la barbacoa se limpian sin gran esfuerzo. Con este producto de Lidl, el cuarto de baño brilla con luz propia, las juntas de los azulejos quedan blancas en una sola pasada y los espejos y los cristales de la ducha quedan sin marcas.

Los suelos, ya sean de baldosas, vinilo o incluso parqué, quedan desinfectados. El vapor penetra en todas partes para desinfectarlo todo. Incluso los tejidos y los colchones se benefician de su acción.

Y hay más. Los muebles de jardín también se benefician ya que limpia muy bien sin dañar los materiales más delicados. Todo ello hace de este limpiador a vapor es uno de los productos estrella de Lidl.