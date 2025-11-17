Colas en Lidl para hacerse con la lámpara de techo que modernizará tu salón: LED y con cuatro niveles de luz
Tiene un impresionante descuento del 67 por ciento
Pasan los años y los muebles que antes estaban de moda dejan de estarlo. Si bien, un pequeño detalle puede cambiarlo todo. Por eso en Lidl tienen una lámpara de techo con la que modernizarás tu salón. Cuenta con luces LED y cuatro niveles de intensidad de la luz. Además, tiene un importante descuento del 67 por ciento, con lo que se formarán colas para hacerse con una de ellas.
Se trata de una lámpara LED de techo con viga curva atenuable mediante interruptor de pared. Además, cuenta con una carcasa de metal en acabado cromado brillante de alta calidad.
Esta lámpara que venden en Lidl ofrece una iluminación agradable que no deslumbra. Además, sus módulos de LEDs son de bajo consumo con luz blanca cálida, con lo que ahorrará mucho en la factura de la luz.
Para que te hagas una idea de su tamaño, tiene una altura de 20 centímetros y una longitud aproximada de 84 centímetros, y pesa 1,25 kilos, con lo que es muy ligera. Eso es sobre todo por los materiales de los que está hecha, que son acero refinado, aluminio, plástico.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta lámpara de techo tiene un precio de venta recomendado de 39,99 euros, pero tiene un descuento del 67 por ciento en Lidl, con lo que se queda en solo 12,99 euros, todo un chollo.
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- ¡Apareció Tomasín! Localizado en un bar-tienda de Obona tras cinco días de búsqueda y 'se encuentra bien' (pero se niega a volver a casa)
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo
- Tomasín está 'de viaje' a Luarca para renovar su DNI y rechaza volver a casa: compró chorizo, jamón y callos en Obona para seguir su camino