Colas en Lidl para hacerse con la mopa eléctrica limpia persianas (y otras superficies) que está de oferta solo esta semana

La cadena Lidl ha vuelto a dar en el clavo con su fregona multifunción. Pero este producto tiene tanto éxito que ya se ha agotado en muchas tiendas.

Y es que existen muchos métodos para limpiar el interior de la casa según las preferencias de cada uno. Por ejemplo, el cubo y la fregona, que se adaptan muy bien a los suelos de baldosas antiguas de las casas. Hoy en día, los fabricantes innovan cada día para simplificar las tareas domésticas. El objetivo es ahorrar un tiempo precioso en nuestro ajetreado día a día. Además, estas técnicas han evolucionado con los avances tecnológicos. Se han transformado en aparatos eléctricos muy eficaces, una revolución práctica que encaja muy bien con nuestro estilo de vida moderno. Así, cada gran superficie ofrece su propia gama de productos de limpieza.

Esto es lo que hace que el mercado sea tan dinámico y competitivo. Entre esta amplia oferta, algunas marcas destacan sobre las demás. Es el caso de Lidl. La empresa sigue cosechando elogios unánimes con sus famosos productos Silver Crest. Se trata, por tanto, de artículos innovadores, que tienen el don de crear expectación. Es una estrategia comercial que proviene de centrales de compra muy reactivas. Desde hace varios años, Lidl escucha atentamente a sus clientes.

Así, se pueden encontrar aspiradoras robotizadas por menos de 200 euros. También lavadoras de calidad, sin olvidar las escobas a vapor e incluso las fregonas de nueva generación.

Para comprender el éxito de esta mopa, hay que conocer algunas características técnicas. En primer lugar, este utensilio de limpieza tiene el cuerpo y el mango de acero y plástico. Esto resulta muy útil para manejarlo con facilidad. Lidl lo vende con dos bayetas extraíbles y móviles. Están fabricadas con al menos un 5% de materiales sostenibles y se pueden lavar a máquina a una temperatura máxima de 60 °C.

La escoba es de color gris azulado es perfecta para limpiar suelos y otras superficies planas y lisas.

Las dos bayetas extraíbles permiten capturar el polvo con facilidad. En suelos de baldosas o parqué, la limpieza se convierte en algo casi divertido. Es cuando empiezas a usarla cuando te das cuenta de lo útil y eficaz que es. No olvidemos que es compatible con todo tipo de suelos. Eso sí, este producto está volando en las tiendas y en algunos establecimientos no hay disponibilidad por el momento.

Lidl la vende por un precio muy atractivo: 10,99 euros. Así que no dudes en tener en cuenta esta referencia. Así, cuando haya existencias disponibles, tendrás la oportunidad de probarla con diferentes productos de limpieza.

Esta semana, Lidl también ofrece la fregona eléctrica Kärcher que permite limpiar una superficie equivalente a 60 m². Pero su precio es más elevado. De hecho, la fregona eléctrica Kärcher con batería de Lidl está a la venta por 135,99 euros. Y eso gracias a un descuento especial del 20%.