Lidl se adelanta a la Navidad al tirar el precio de su robot procesador de alimentos: largas filas para hacerse ya con él

A lo largo de los años, Lidl ha sabido imponerse mucho más allá de su condición de simple distribuidor. La empresa se ha convertido en un actor imprescindible en el sector de los equipamientos para el hogar. Hay que decir que sus productos culinarios tienen el don de poner a todos de acuerdo. ¿El motivo? Son más baratos y de muy buena calidad.

Entre estos productos se encuentran los famosos robots de cocina de la marca Silvercrest. Aclamados por los clientes, con el paso del tiempo han dejado huella por su increíble relación calidad-precio.

Estos aparatos de Lidl han conquistado rápidamente las cocinas. Sin duda, recordarás la tostadora a juego con el microondas y el robot de cocina. Los tres estaban disponibles en azul claro, rosa claro y beige y han sabido responder a una demanda creciente de soluciones prácticas. Miles de hogares han adoptado estos eficaces ayudantes culinarios. Su fiabilidad está más que demostrada tras tantos años.

Cada nuevo lanzamiento es esperado con impaciencia por una comunidad fiel. Este fue el caso de Monsieur Robot, que dio mucho que hablar. Las opiniones en las tiendas suelen ser muy positivas y los clientes aprecian la durabilidad de estos productos.

La llegada de un nuevo modelo provoca así un entusiasmo notable. A veces, las existencias se agotan en solo unas horas. Por lo tanto, hay que ser rápido para poder aprovecharlas. Esta estrategia comercial ha consolidado a Lidl en el mundo de la cocina. La marca comprende muy bien las expectativas de sus clientes y por ello ofrece productos que satisfacen necesidades reales.

El último producto de esta línea de Lidl es el robot de cocina Silvercrest Cook 'n' Mix. Se trata de una pequeña revolución con un precio es de 39,99 euros. Es una oferta que lo sitúa muy por debajo de sus competidores.

Sin embargo, incluye funciones reservadas a los aparatos de gama alta. Su bol de cristal de 3,9 litros es elegante y resistente. Soporta sin problemas los choques térmicos, ya que está fabricado en acero inoxidable. Por lo tanto, tiene un volumen útil de 1,6 litros.

Esta batidora con práctica función de cocción es un 6 en 1: permite preparar sopas finas, sopas espesas y compotas, batidos con la función de licuado e incluso tiene una función para mantener el calor. Cuenta con un panel de control táctil con 2 botones y emite una señal sonora al final del programa. Su sistema de 2 cuchillas permite realizar recetas de lo más celebradas.

Su versatilidad lo convierte en un aliado valioso para cualquier cocina. Prepara deliciosos batidos y sopas caseras y estimula la creatividad culinaria de toda la familia.

Su diseño compacto te permite encontrar su lugar incluso en espacios reducidos. Su mantenimiento es sencillo gracias a los accesorios aptos para el lavavajillas. Combina rendimiento y practicidad para el día a día.