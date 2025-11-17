Lidl arrasa con el secador de pelo más potente que tiene un descuento del 60 por ciento
Una oferta que no podrás dejar escapar
Cada vez nos preocupamos más por nuestro aspecto. Por eso se ha incrementado mucho el gasto en productos estéticos. Pero también es importante contar con los accesorios perfectos para mostrar nuestra mejor versión. Por eso es importante contar con un secador de pelo potente como el que tiene Lidl y con el que está arrasando, ya que tiene un increíble descuento del 60 por ciento.
Se trata del secador de pelo Remington de 2.400 watios que tiene dos niveles de velocidad y tres niveles de calor, no necesitarás nada más.
Este secador de pelo que venden en Lidl tiene una función turbo para un secado rápido del cabello, además cuenta con un acondicionador iónico con un 90% más de iones para un brillo sin encrespamiento.
También tiene rejilla con revestimiento cerámico y disparo frío para fijar peinados. Por supuesto, viene con boquilla de peinado y difusor, además, su filtro de aire es extraíble y fácil de limpiar.
Por último, cuenta con un lazo para colgar, para que te sea mucho más sencillo su manejo.
Peluquería
¿Y cuánto cuenta esta maravilla de la peluquería? Pues este secador de pelo Remington tiene un precio de venta recomendado de 44,99 euros, pero en Lidl no tendrás que pagar ese dineral. Y es que en los supermercados de origen alemán tiene un descuento del 60 por ciento, con lo que se te queda en 17,99 euros.
