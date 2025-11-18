La empresaria Carmen Lomana desvela las gotas que se echa cada mañana a sus 77 años para "mejorar la firmeza en los brazos y el vientre"
"Desde que descubrí este producto fantástico se ha convertido en una rutina imprescindible de mi día a día"
La grasa de los brazos es difícil de eliminar, y es una lacra para hombres y mujeres una vez que los años empiezan a pesar. Hay varios ejercicios fáciles que todo el mundo puede hacer. Son muy útiles los círculos con los brazos extendidos. Nos ponemos de pie y separamos ligeramente las piernas. Estiramos los brazos hacia fuera con las palmas de las manos mirando al suelo. Luego, dibujamos pequeños círculos moviendo los brazos. Después de 20 repeticiones, cambia la dirección del movimiento y repite otras 20 veces. Se recomienda realizar al menos 3 series. Precaución, nunca levantes los brazos por encima de los hombros.
La empresaria, colaboradora y ahora escritora Carmen Lomana, sigue una rutina muy sencilla para mostrarse unos brazos duros a sus 77 años. Así lo muestra a través de su cuenta de Instagram, donde enseña a sus fans pedazos de sus vidas y les da consejos de belleza para poder llevar a cabo el día a día.
"Sabéis cuál es mi secreto para mantener la firmeza de los brazos? Como podéis ver, es el Retinol Firming Sérum de @lico_cosmetics. Un sérum ultrareafirmante que mejora firmeza en brazos, pecho y vientre. Desde que descubrí este producto fantástico de LIco, se ha convertido en una rutina imprescindible de mi día a día. #me gusta recomendar productos que funcionan en mi".
Amor por Celorio
"Desde niña veraneo en Celorio. Mis primeros amores fueron allí. Mis padres nos traían a la Ópera a Oviedo, íbamos a cenar al Tenis y a aquellos bailes con orquesta", señaló Lomana, durante la conversación que mantuvo con el periodista Ramón Suárez, que sigue su trayectoria desde hace años. Lomana, que algún año acudió a los Premios Princesa de Asturias, confesó su admiración por la obra de Byung-Chul Han, filósofo y teólogo católico surcoreano galardonado este año en el apartado de Comunicación y Humanidades.
Hace unos días Lomana desgranó su vida en el Club LA NUEVA ESPAÑA, donde dejó claro que escribe sus libros ella misma, y en el más reciente ("Pasión por la vida", editado por La Esfera de los Libros), ) profundiza como nunca en el relato de sus vivencias.
Sin necesidad de estilista
"No tengo un gran equipo. Tengo un gran representante que me organiza la agenda. El libro se lo dedico a Sandra, la empleada de mi casa, la que me cuida desde hace más de veinte años, y me hace los vídeos bajando las escaleras" (vídeos que generan miles de likes en sus redes sociales), indicó.
